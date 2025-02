Jean Silva embolsa mais de R$ 280 mil de bônus por Performance da Noite no UFC Seattle

Neste sábado (22), no UFC Seattle, Jean Silva provou, mais uma vez, o porquê é considerado uma das maiores promessas do MMA nacional. Em ação pela quarta vez no octógono mais famoso do mundo, o brasileiro conquistou sua quarta vitória na empresa - sendo a quarta por nocaute. Diante de Melsik Baghdasaryan, 'Lord' não tomou conhecimento e 'apagou as luzes' do rival ainda no primeiro round. Seu desempenho foi devidamente reconhecido e o atleta da 'Fighting Nerds' embolsou 50 mil dólares (R$ 286 mil) com a premiação do bônus de 'Performance da Noite'.

A decisão foi anunciada pelo próprio Ultimate através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), momentos após o evento se encerrar. Já em casa ao lado de sua equipe, o brasileiro não conteve a emoção ao ficar sabendo da novidade (veja abaixo ou clique aqui). Em franca ascensão, Jean Silva está bem próximo de conseguir uma vaga no ranking dos pesos-penas (66 kg) da entidade.

Quem mais recebeu o bônus?

Além de Jean Silva, outro atleta também foi devidamente recompensado com o bônus de 'Performance da Noite': Ricky Simon. Azarão nas casas de apostas, o americano quebrou a banca e encerrou a invencibilidade de Javid Basharat com um triunfo via nocaute no primeiro round, assim como o brasileiro. Já o prêmio de 'Luta da Noite' do UFC Seattle ficou por conta do embate entre Alonzo Menifield e Julius Walker, que travaram um duelo recheado de reviravoltas, decidido nos detalhes, via decisão dividida. Sendo assim, ambos embolsaram a bagatela de 50 mil dólares.

Confira todos os resultados do UFC Seattle:

Song Yadong venceu Henry Cejudo por decisão técnica

Anthony Hernandez venceu Brendan Allen por decisão unânime

Rob Font venceu Jean Matsumoto por decisão dividida

Jean Silva venceu Melsik Baghdasaryan por nocaute no primeiro round

Alonzo Menifield venceu Julius Walker por decisão dividida

Ion Cutelaba venceu Ibo Aslan por finalização no primeiro round

Melquizael Costa venceu Andre Fili por finalização no primeiro round

Mansur Abdul-Malik venceu Nick Klein por nocaute técnico no segundo round

Ricky Simon venceu Javid Basharat por nocaute no primeiro round

Austin Vanderford venceu Nikolay Veretennikov por nocaute técnico no segundo round

Nursulton Ruziboev venceu Eric McConico por nocaute técnico no segundo round

Modestas Bukauskas venceu Raffael Cerqueira por nocaute no primeiro round

