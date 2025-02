Jean Silva analisa apelo popular para 'ensinar lição' a lutador do UFC que defendeu Hitler

Depois que Bryce Mitchell ganhou o noticiário no fim de janeiro ao propagar falas antissemitas e até defender a figura de Adolf Hitler, os fãs de MMA automaticamente passaram a buscar um lutador para 'ensinar uma lição' para o americano dentro do octógono. Por competir na mesma categoria de peso que o polêmico atleta e ser dono de um estilo agressivo, Jean Silva aparentemente foi o escolhido do público para cumprir tal missão por apelo popular. Atento às redes sociais, o brasileiro não perdeu a oportunidade e, após brilhar com uma vitória no UFC Seattle do último sábado (22), desafiou 'Thug Nasty', como o wrestler é conhecido.

Rapidamente Mitchell respondeu o desafio e prometeu aplicar uma surra em Jean. Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, 'Lord', como é conhecido, analisou a provocação do americano e detalhou como tem sido bombardeado com mensagens pedindo para que o americano seja sua próxima 'vítima' no UFC. Em franca ascensão na empresa, o peso-pena (66 kg) brasileiro venceu as quatro lutas que disputou na liga presidida por Dana White - todas por nocaute.

"Posso dizer que um cara que fala m*** para caramba vai apanhar (risos). Até falei que foi mais a galera (fãs) que estava pedindo essa luta. Então pode ser que aconteça. O que me fez pedir o Bryce Mitchell nem foi por ranking nem nada. Foi porque ele precisa, sim, ser educado. Acho que tem coisas na vida que não dá para serem toleradas. Sei que ele deve ter falado essas m*** na época na emoção, ou como estratégia para buscar 'hype' e aparecer na mídia. Mas quando você quer aparecer, tem que estar pronto para botar o alvo nas costas. E ele botou um alvo gigante nele. E o mais louco que encontraram para tirar esse alvo fui eu. A galera cogitou muito o nome do 'Lord' para bater nesse alvo e eu aceitei essa convocação do povo. É uma boa luta, mas não sei se ele está ciente do passo que vai dar aceitando lutar comigo. Talvez ele precise de alguns psicólogos depois que lutar comigo. Não dá para ele não (risos)", declarou 'Lord'.

Relembre a fala polêmica de Mitchell

Durante o episódio inaugural do seu podcast 'ArkanSanity Podcast', Mitchell saiu em defesa de Hitler e tentou justificar suas ações contra os judeus no Holocausto. Em meio a falas antissemitas e elogios ao nazista, o lutador americano chegou a classificar o sanguinário ditador como "uma boa pessoa". Como não poderia ser diferente, a polêmica declaração feita por Bryce Mitchell rapidamente viralizou na internet, seja entre membros da comunidade das lutas ou entre pessoas alheias ao esporte.

Defensor ferrenho da liberdade de expressão, Dana White condenou veementemente as falas de Bryce, mas destacou que não iria demiti-lo por seu posicionamento. A sensação de impunidade com relação ao americano criou um sentimento de fúria entre os fãs, que passaram a fazer o papel de 'matchmaker' e definir quem deveria ser o próximo adversário de Mitchell - um capaz de fazê-lo pagar por suas declarações. Foi aí que surgiu o nome de Jean Silva, que rapidamente já construiu uma história de rivalidade com o wrestler através do desafio feito no UFC Seattle.