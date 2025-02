Neymar dá show com direito a gol olímpico, Santos vence Inter e fecha em 1º

O Santos bateu a Inter de Limeira por 3 a 0, fora de casa, pela 12ª rodada, a última da fase de classificação do Campeonato Paulista, no estádio Major José Levy Sobrinho.

Tiquinho Soares duas vezes, e Neymar, com um gol olímpico, fizeram os gols da vitória do Peixe em Limeira.

O Santos avançou para as quartas de final na liderança do Grupo B, com 18 pontos, e enfrenta o Red Bull Bragantino, que avançou com 17, em data e horário ainda a definir, nesta segunda (24), em conselho técnico realizado na Federação Paulista de Futebol.

Já a Inter de Limeira foi rebaixada com o resultado. A equipe do interior paulista terminou a campanha com apenas 7 pontos no Grupo A, sem vencer nenhum jogo no Estadual, e volta para a Série A2, que havia participado pela última vez em 2019.

Neymar inspirado e Tiquinho artilheiro

Neymar fez, talvez, sua melhor partida desde que retornou ao clube. Se não foi a melhor, certamente foi a mais influente. O craque marcou um gol e deu duas assistências para Tiquinho Soares guardar os tentos dele.

O Santos teve uma atuação muito segura, e mesmo não controlando tanto o jogo como foi contra Água Santa e Noroeste, em suas duas vitórias mais recentes, conseguiu garantir uma vitória muito tranquila no interior paulista, resolvendo a partida na bola parada e ainda no primeiro tempo.

O Peixe abriu o placar cedo, com Tiquinho Soares de cabeça, aos 10 minutos. Os visitantes ampliaram com Neymar em um espetacular gol olímpico e depois, contou com o camisa 9 marcando o segundo dele no jogo, com mais uma assistência de Neymar.

A Inter de Limeira exibiu pouca resistência e pouco perigo ao gol santista também, mostrando o motivo de não ter vencido nenhum jogo durante a campanha do Estadual. Na segunda etapa, mesmo com o claro desinteresse do Santos na partida, quando tentou sair mais para o jogo com um pouco de desespero, conseguiu encontrar poucos espaços, e mais importante, faltava qualidade para conseguir efetivamente concluir em gol.

Para o Santos, além da classificação, a partida serviu para algumas estreias. Gabriel Veron e Álvaro Barreal fizeram seus primeiros jogos com a camisa do Peixe. Contratados por empréstimo no começo da temporada, ambos ainda não estavam 100% fisicamente, por isso, demoraram a ficar à disposição de Pedro Caixinha.

Gols e lances importantes

Logo aos 3 minutos, a Inter de Limeira fez João Paulo trabalhar, após quase 1 ano sem atuar. O goleiro fez duas defesas praticamente da pequena área, salvando o Santos de sair atrás no placar.

Tem que fazer! Após belo passe de Neymar, Guilherme bateu em cima do goleiro Igor Gabriel. No rebote, Escobar cruzou e JP Chermont bateu pro gol tirando tinta da trave.

Tiquinho Soares, o centroavante. O camisa 9 abriu o placar, aos 10 minutos de jogo, de cabeça. Neymar bateu escanteio na primeira trave, e o camisa 9 fez bem o seu papel, se antecipando ao zagueiro, e marcando o 3º gol dele no ano.

Craque! Neymar ampliou o placar aos 27 minutos da primeira etapa com um gol olímpico. O camisa 10 do Santos cobrou o tiro de canto com a bola viajando e com muito efeito. Ela ainda tocou a trave esquerda do goleiro antes de entrar.

Mais um do homem! O camisa 9, Tiquinho Soares, estava inspirado. Em outro escanteio cobrado por Neymar, dessa vez, do lado direito, ele subiu sozinho e cabeceou para o fundo das redes da Inter. 3 a 0 ainda no primeiro tempo.

Que pancada! Em um dos primeiros lances da segunda etapa, Gonzalo Escobar avançou, ameaçou um cruzamento com a canhota, mas cortou para a direita e encheu o pé. O goleiro Igo Gabriel desviou e ela explodiu no travessão.

Ficha técnica:

Inter de Limeira 0 x 3 Santos

Campeonato Paulista 2025 - 12ª rodada

Data: 23/02/2025 (domingo)

Local: Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo

Árbitro Assistente 1: Fabrini Bevilaqua Costa

Árbitro Assistente 2: Alex Alexandrino

Quarto Árbitro: Juliano José Alves Rodrigues

VAR: José Cláudio Rocha Filho

Cartões amarelos: Luan Peres (SAN) Ramon e Flávio (INT)

Gols: Tiquinho Soares (10/1ºT e aos 32/1ºT), Neymar (27/1ºT)

Inter de Limeira: Igo Gabriel; Felipe Albuquerque (Maurício), Gui Mariano, Carlão e Juan Tavares; Flávio, Lucas Buchecha, Ramon (Bernardo) e Albano (Estevão); Ruan Ribeiro (Pablo) e Ronie Carillo (Alex Sandro)

Santos: João Paulo; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo (Luan Peres) e Escobar; João Schmidt, Bontempo (Tomás Rincón) e Neymar; Soteldo (Álvaro Barreal), Guilherme (Gabriel Veron) e Tiquinho Soares (Thaciano)

