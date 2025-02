O Botafogo perdeu para o Vasco, neste domingo, em São Januário. Com o resultado, os alvinegros ficaram em nono, com 13 pontos, e estão eliminados do Campeonato Carioca e da Taça Rio.

O atacante Igor Jesus lamentou o resultado, mas pregou foco na final da Recopa Sul-Americana.

"Infelizmente não conseguimos nos classificar entre os primeiros. Lutamos até o final, mas não aconteceu como queríamos. Agora vamos pensar em mais uma final. Temos totais condições de reverter a situação em nossa casa", disse.

O Botafogo precisa vencer o Racing-ARG por três gols de diferença. Em caso de triunfo por dois, o título será decidido nos pênaltis.