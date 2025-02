Goleiro do América-MG é atacado nas redes sociais após eliminar o Cruzeiro: "Tomara que morra"

Um dos destaques do América-MG na classificação à final do Campeonato Mineiro, o goleiro Matheus Mendes teve a família ameaçada nas redes sociais. As mensagens foram expostas pela esposa do atleta, Jaqueline Freitas, logo após a vitória sobre o Cruzeiro, nos pênaltis.

Diversos ataques foram direcionados a mãe do arqueiro, Flávia Mendes Werneck, que morreu no final do ano passado, vítima de câncer de mama.

"O câncer que matou a sua mãe foi pouco, tinha que ter te passado também (...) Só torço pela sua desgraça, você tinha que ir para o Rio de Janeiro e ter a família assassinada", "o mundo seria melhor se você morresse", "bem feito para sua mãe" e "tomara que você morra", foram algumas das mensagens enviadas.

"Pessoal, quero que vocês avaliem umas mensagens que eu e meu marido recebemos e prestem muita atenção Internet não é terra sem lei, a pessoa acha que pode vim aqui, falar o que quiser e ficar por isso mesmo? Acho que esse "torcedor" está precisando de muito carinho e amor. Falem do Matheus, cobrem ele em campo, mas não falem da família dele, principalmente da mãe que já não está mais aqui! EU não vou admitir isso", escreveu Jaqueline.

Por meio de nota oficial, o América-MG repudiou o episódio e afirmou estar indignado "diante das ofensas criminosas direcionadas ao goleiro Matheus Mendes nas redes sociais".

"A rivalidade no futebol deve se limitar ao campo, e jamais extrapolar para ataques pessoais. Acreditamos que as autoridades competentes tomarão as medidas cabíveis para identificar e punir o(s) responsável(eis) por essa barbaridade", escreveu o clube.

Matheus Mendes foi decisivo na vitória sobre o Cruzeiro, no último sábado, pela partida de volta da semifinal do Mineiro. Além de boas defesas no tempo normal, que terminou 1 a 1, ele defendeu uma cobrança nas penalidades máximas.

Na final, o América-MG vai enfrentar o Atlético-MG. Os jogos serão no dia 8 de março, com mando do Galo, e 15 de março, com mando do Coelho.