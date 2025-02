Golaço de Neymar pelo Santos arranca aplausos de torcida rival e suspiro de Luis Suárez

Neste domingo, Neymar chamou atenção pelo golaço que marcou na vitória de 3 a 0 do Santos sobre a Inter de Limeira, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. O meia-atacante anotou um tento olímpico no Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira (SP).

O feito arrancou aplausos até mesmo de torcedores rivais no estádio. O craque também teve o seu nome gritado algumas vezes durante o embate.

Não é novidade pra ele: aplaudido até pelos adversários. ?? pic.twitter.com/Yr8pSPgUb3 ? Santos FC (@SantosFC) February 23, 2025

Guilherme também ficou impressionando com o gol. Na comemoração, o atacante disse: "o que ele fez não existe".

Além disso, o atacante Luis Suárez reagiu a uma publicação do Santos nas redes sociais. O atual jogador do Inter Miami, dos Estados Unidos, respondeu a foto de Neymar celebrando o gol com um rosto suspirando.

??? ? Luis Suárez (@LuisSuarez9) February 23, 2025

Os dois jogaram juntos no Barcelona e somaram ótimos números. Foram 125 partidas, com 73 gols para o brasileiro e 100 para o uruguaio. Além disso, foram dois títulos do Campeonato Espanhol, três da Copa do Rei, um da Liga dos Campeões e um do Mundial de Clubes.

Além do gol olímpico, Neymar deu duas assistências na partida contra a Inter de Limeira, neste domingo. Com isso, desde o retorno ao Brasil, o meia-atacante soma seis jogos, duas bolas na rede e três passes para tento.