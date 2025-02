FPF repudia atos racistas contra segurança do Palmeiras no estádio do Mirassol

Na noite deste domingo, através de um comunicado oficial, a Federação Paulista de Futebol (FPF) repudiou os atos racistas sofridos pelo segurança do Palmeiras após a partida contra o Mirassol, no Maião, pela 12ª e última rodada da primeira fase do Paulistão, e afirmou que tomará todas as medidas cabíveis para que o responsável seja punido.

"É com revolta e profunda tristeza que recebemos a informação de que um novo caso de racismo ocorreu no futebol de São Paulo. Desta vez, direcionado a um segurança do Palmeiras, em Mirassol, no jogo entre o clube da casa e o atual tricampeão paulista", afirmou.

"A Federação Paulista de Futebol vem a público repudiar e condenar o ato praticado e acompanhará o caso, para que o autor deste crime seja identificado e responsabilizado com o maior rigor da lei, além de oferecer apoio à vítima. A FPF reforça que o Futebol Paulista é democrático e de todos. Não toleramos racismo ou qualquer tipo de preconceito", completou a entidade.

A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta informar que um dos seguranças do clube foi chamado de macaco na área de acesso aos vestiários do Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, após o jogo deste domingo (23). Não toleramos qualquer forma de discriminação e tomaremos... pic.twitter.com/bQ79KMBGD6 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 24, 2025

Com o triunfo, o Palmeiras chegou aos 23 pontos, assumiu a segunda colocação do Grupo D, agora atrás do líder São Bernardo apenas por critérios de desempate, e carimbou seu passaporte ao mata-mata do Estadual.

Para se classificar, a equipe comandada por Abel Ferreira também precisou contar com o tropeço da Ponte Preta, que perdeu para o RB Bragantino, permaneceu com 22 somados e caiu para a terceira posição da chave.

O Alviverde retorna aos gramados no próximo sábado, quando visita o São Bernardo, no Estádio 1º de Maio, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O duelo ainda não possui horário definido.