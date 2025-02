Carioca: Fluminense sofre, mas bate Bangu e pega Volta Redonda na semifinal

O Fluminense está na semifinal do Campeonato Carioca. Os tricolores venceram o Bangu por 3 a 2, neste domingo, no Maracanã.

No primeiro tempo, cada time marcou um gol contra. O Fluminense abriu o placar com Juan Sanchez. O Bangu, por sua vez, empatou com Freytes. Na etapa final, os tricolores decretaram a vitória com tentos de Canobbio e Serna.

O Fluminense ficou na terceira posição da Taça Guanabara. Com isso, os tricolores enfrentarão o Volta Redonda na semifinal.

O jogo

O Fluminense começou a partida tentando pressionar o Bangu. No entanto, os visitantes aproveitaram os erros do adversário para chegar duas vezes na área. Em ambas, a zaga tirou o perigo.

Os donos da casa chegaram ao gol aos 14 minutos em uma lambança da zaga do Bangu. Cano fez a finalização e a bola bateu na zaga. Juan Sanchez tentou fazer o corte, mas mandou para a própria rede.

O gol não mudou o panorama da partida. O Fluminense seguia com o domínio, mas sofria com os contra-ataques do Bangu. Os tricolores voltaram a assustar somente aos 30 minutos, em chute de Cano.

Nos minutos finais, o Bangu conseguiu aproveitar um ataque e chegou ao empate, aos 43 minutos. Após cruzamento rasteiro, Freytes tentou o corte e mandou para o próprio gol.

No segundo tempo, o Fluminense tinha mais posse de bola, mas abusava dos erros. Só que na primeira chegada com qualidade ao ataque, aos oito minutos, os tricolores marcaram o segundo. Canobbio aproveitou cruzamento rasteiro na pequena área e só empurrou para a rede.

Os donos da casa aproveitaram o momento e ampliaram o marcador aos 12 minutos. Serna aproveitou falta cobrada na área e mandou para o gol.

Quando parecia que o Fluminense teria o controle da partida, o Bangu diminuiu o placar aos 18 minutos. João Veras foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti, convertido pelo próprio atacante.

Após o revés, os tricolores voltaram para o ataque. Tanto que a equipe quase marcou mais um com Canobbio. Depois, Cano finalizou e viu Kevem salvar o Bangu em cima da linha.

Na parte final, o Bangu se lançou ao ataque em busca do empate. No entanto, o Fluminense conseguiu segurar o resultado no Maracanã. Mesmo assim, a equipe foi vaiada pela torcida pela má atuação.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 3 X 2 BANGU

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 23 de fevereiro de 2024 (Domingo)

Horário: 18h30(de Brasília)

Árbitro: Pierry dos Santos (RJ)

Assistentes: Rodrigo Henrique Corrêa (RJ) e Márcia Alves (RJ)

VAR: Paulo Renato da Silva Coelho (RJ)

Cartões amarelos: Freytes e Keno (Fluminense); Vitor Mendes e Ítalo (Bangu)

GOLS:

FLUMINENSE: Juan Sanchez (contra), aos 14min do primeiro tempo; Canobbio, aos 7min do segundo tempo; Serna, aos 12min do segundo tempo.

BANGU: Freytes (contra), aos 43min do primeiro tempo; João Veras, aos 18min do segundo tempo

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Ignacio, Juan Freytes e Gabriel Fuentes; Martinelli, Hércules (Lima) e Jhon Arias; Riquelme Felipe (Serna), Germán Cano (Everaldo) e Agustín Canobbio (Keno)

Técnico: Mano Menezes

BANGU: Víctor Brasil, Vitinho, Kevem, Ramom e Ítalo; Alex Moretti (Macário), Juan Sanchez (Léo Guerra), João Felipe, Diogo Correia (Lucas Nathan) e Hygor (Ruan Carlos); Vitor Mendes (João Veras)

Técnico: Júnior Lopes