Fluminense sofre contra o Bangu, mas avança no Carioca e evita duelo com o Flamengo

Não foi fácil, mas o Fluminense garantiu vaga nas semifinais do Campeonato Carioca e também evitou o duelo com o Flamengo. Na noite deste sábado, venceu o Bangu por 3 a 2 em jogo da 11ª e última rodada da Taça Guanabara, no Maracanã, no Rio. Juan Sánchez, contra, Canobbio e Serna fizeram os gols da vitória

Com o resultado, o Fluminense ficou em terceiro lugar com 17 pontos e pega o vice-líder Volta Redonda nas semifinais. O Fluminense só ficou à frente do Vasco porque venceu o confronto direto - ambos ficaram com 17 pontos, quatro de saldo e 13 de gols pró. O Vasco pega o Flamengo na outra semifinal. O Bangu, por outro lado, já estava rebaixado, em 12º e último lugar, com quatro pontos.

O Fluminense controlou o primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para furar a defesa. Desde os primeiros minutos, a partida já indicou que teria gols contra. Ignácio tentou cortar o cruzamento e quase mandou para o próprio gol. Aos 14 minutos, o Fluminense abriu o placar com gol contra de Juan Sánchez. Após finalização de Cano, o jogador tentou afastar de cabeça, mas pegou muito mal e fez contra.

Entretanto, aos 43 minutos, Freytes, zagueiro do Fluminense, devolveu o 'favor'. Ele tentou cortar lançamento de Ítalo e mandou contra o próprio gol, empatando o placar: 1 a 1.

No segundo tempo, o jogo foi bastante movimentado. Para evitar o duelo com o Flamengo nas semifinais, o Fluminense conseguiu colocar dois gols de vantagem no Bangu. Aos oito minutos, após boa troca de passes, Serna foi acionado e tocou para Canobbio, que completou de primeira para o gol. Apenas quatro minutos depois, aos 12, o Fluminense marcou outro com Serna. Após cobrança de falta, a bola ficou viva na área e Serna completou.

Entretanto, o Bangu diminuiu o placar, aos 18, com João Veras convertendo pênalti. Mesmo assim, o Fluminense já estava garantindo o terceiro lugar. Cano quase fez mais um para o Fluminense após cobrança de falta. Ele tocou por cobertura, a bola passou pelo goleiro, mas o zagueiro salvou de cabeça em cima da linha. Com a vantagem, o Fluminense segurou bem a vantagem.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 3 X 2 BANGU

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Gabriel Fuentes; Martinelli, Hércules (Lima) e Arias; Riquelme Felipe (Serna), Cano (Everaldo) e Canobbio (Keno). Técnico: Mano Menezes.

BANGU - Victor Brasil; Vitinho, Kevem, Ramom e Ítalo; Alex Moretti (Macário), Juan Sánchez (Léo Guerra), João Felipe, Diogo Correia (Lucas Nathan) e Hygor (Ruan Carlos); Vitor Mendes (João Veras). Técnico: Júnior Lopes.

GOLS - Juan Sánchez, contra, aos 14, e Freytes, contra, aos 43 minutos do primeiro tempo. Canobbio, aos oito, Serna, aos 13, e João Veras, aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Freytes e Keno (Fluminense). Ítalo e Vitor Mendes (Bangu).

ÁRBITRO - Pierry Dias dos Santos.

RENDA - R$ 469.549,50.

PÚBLICO - 12.979 pagantes (14.523 presentes).

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).