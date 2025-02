Filipe Luís fala sobre polêmica dos gramados no Brasil: "Tem que ter multa se não for bom"

Após o título da Taça Guanabara conquistado pelo Flamengo no último sábado, o técnico Filipe Luís falou sobre o principal assunto do momento: os gramados no Brasil.

O treinador rubro-negro afirmou que os times com gramados ruins devem ser multados.

"Vi a entrevista do treinador do Palmeiras e eu concordo em tudo o que ele falou. Foi a primeira pessoa que não colocou a política no meio, foi sincero. Eu penso o seguinte: na Série A tem que ser regulamento. Tem que ter exigências para ter gramados naturais e bons. Tem que ter multa se o gramado não for bom", disse.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Flamengo (@flamengo)

"O que eu mais vejo são desculpas. Na Arábia Saudita faz um calor de 50 graus e o gramado é um tapete. É investimento. O Brasil cresce a passos lentos porque falta gente que tome essas decisões", completou.

Filipe Luís ainda elogiou alguns gramados de times da Série A, como da Neo Química Arena, Beira-Rio e Alfredo Jaconi.