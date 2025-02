"Estão mais calmos?", pergunta Leila após classificação do Palmeiras às quartas do Paulista

Neste domingo, em confronto válido pela 12ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, o Palmeiras visitou o Mirassol no Maião, venceu por 3 a 2 e se classificou para as quartas de final da competição. Após a partida, Leila Pereira, presidente do Verdão, fez uma pergunta por meio das redes sociais em meio às críticas sofridas pela mesma.

Através do seu Instagram, Leila publicou uma foto própria, acompanhada da seguinte legenda: "Estão mais calmos?".

Isso porque, no último domingo, após o empate do Alviverde no clássico contra o São Paulo, a torcida protestou no Allianz Parque contra Leila e Anderson Barros, diretor de futebol do clube paulista. Em seguida, o técnico Abel Ferreira admitiu que "faltam peças" no elenco, algo que o Palmeiras trabalha para suprir, de acordo com a presidente.

Foto: Reprodução

Nesta temporada, o Verdão acertou as contratações dos zagueiros Bruno Fuchs e Micael, do meio-campista Emiliano Martínez e dos atacantes Facundo Torres e Paulinho. Principal reforço, o jogador que veio do Atlético-MG ainda está em recuperação de uma cirurgia na perna direita.

Com o triunfo sobre o Mirassol, o Alviverde chegou aos 23 pontos, assumiu a segunda colocação do Grupo D, agora atrás do líder São Bernardo apenas por critérios de desempate, e carimbou seu passaporte ao mata-mata do Estadual.

Para se classificar, a equipe comandada por Abel também precisou contar com o tropeço da Ponte Preta, que perdeu para o RB Bragantino, permaneceu com 22 somados e caiu para a terceira posição da chave.

O Palmeiras volta aos gramados no próximo sábado, quando visita o São Bernardo, no Estádio 1º de Maio pelas quartas de final do Paulistão. O duelo ainda não possui horário definido.