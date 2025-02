Empresário e treinador de Makhachev divergem sobre title shot imediato para Topuria

Com a confirmação oficial do UFC que Ilia Topuria decidiu abdicar do cinturão peso-pena (66 kg) e subir de divisão, a grande dúvida agora é se o georgiano radicado na Espanha vai receber um 'title shot' imediato no peso-leve (70 kg). Enquanto boa parte da comunidade do MMA acredita que 'El Matador' merece chegar com status de desafiante ao título, outros consideram o movimento como uma injustiça com os atletas que já fazem parte da elite da categoria, como o brasileiro Charles Do Bronx. E, ao que parece, esta divergência de opiniões também atinge a equipe do campeão até 70 kg do Ultimate, Islam Makhachev.

De um lado, Rizvan Magomedov - empresário do russo - entende que Ilia Topuria não deveria 'furar a fila'. Na visão do empresário de Islam Makhachev, o agora ex-campeão dos penas deveria encarar um dos tops do peso-leve antes de lutar pelo cinturão até 70 kg do UFC. O profissional ainda lembrou que seu cliente já encarou - e derrotou - duas vezes durante seu reinado o australiano Alexander Volkanovski, antigo detentor do título até 66 kg da liga.

"Luta de desafiante Topuria vs Dustin (Poirier)/Charles (Do Bronx), para provar que ele é um peso-leve legítimo. Para que nós não tenhamos que derrotar outro 'peso-pena pequeno'. Precisamos de uma grande luta que faça sentido para todo mundo. Já demos chances para o campeão peso-pena que estava reinando por muito tempo", escreveu Rizvan Magomedov, no seu perfil no 'X' (veja abaixo ou clique aqui).

A visão do treinador

Por outro lado, o treinador de Islam Makhachev, Javier Mendez, não parece se opor a uma possível 'furada de fila' do georgiano. Ao comentar o assunto em entrevista ao 'Submission Radio', o líder da equipe 'American Kickboxing Academy' (AKA) deixou claro que, ainda que não tenha certeza se Ilia Topuria merece estrear no peso-leve já com uma disputa de título, nem ele ou seu pupilo vão se negar a enfrentar o ex-campeão dos penas no octógono do UFC.

"Claro que ele está furando a fila, mas se é isso que os fãs querem ver, e é isso que o UFC quer ver, então ele vai furar a fila. Tudo que Islam precisa são dois meses para se preparar para qualquer um. Ele não vai ligar com quem ele vai lutar. Ele não vai dizer não. É o jeito dele, ele é um verdadeiro guerreiro. Ele não é alguém que vai dizer: 'Não, não, não, me dê outro'. Não, ele vai lutar. É assim. Nós somos campeões, somos o nº1 por uma razão. Não devemos recusar qualquer pessoa que eles joguem na sua frente. Ele vai fazer o que um campeão deve fazer", afirmou Javier Mendez.

Independentemente das opiniões de fãs, especialistas, empresários e treinadores, a verdade é que muito provavelmente o duelo entre Ilia Topuria e Islam Makhachev, com o cinturão peso-leve em jogo, será marcado pelo UFC em breve. Afinal de contas, o georgiano não teria abdicado de seu cinturão até 66 kg na liga para subir de categoria sem uma promessa ou, pelo menos, uma indicação positiva por parte da organização de que seria alçado ao posto de próximo desafiante ao título da categoria até 70 kg.

