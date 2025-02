Emiliano cobra mudança de postura do Corinthians na Libertadores após ida "vergonhosa": "É vida ou morte"

A entrevista coletiva deste domingo tratava do empate entre Corinthians e Guarani, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista, mas o auxiliar de Ramón, Emiliano Díaz, abordou o confronto com a Universidad Central pela segunda fase da Libertadores. O argentino detonou a postura do time no jogo da ida, na Venezuela, e cobrou mudança para a volta em Itaquera.

O filho de Ramón Díaz se disse "envergonhado" pela forma como a equipe atuou em Caracas. O Corinthians até saiu na frente, mas amargou o empate no segundo tempo e decepcionou seu torcedor.

Emiliano deu uma longa declaração sobre o tema e revelou que houve uma cobrança interna dura após a partida. Ele promete que o grupo irá corresponder no segundo encontro e vê o embate como "vida ou morte".

"Nós estamos envergonhados com o que aconteceu. Sabemos disso como grupo. Falamos entre nós que não podemos nos permitir a jogar assim. Podemos jogar mal taticamente, a bola pode não entrar, mas do jeito que foi, não se permite. O grupo está chateado, tivemos uma cobrança interna muito forte. Se queremos cumprir nosso sonho, isso não pode acontecer nunca mais. Eles sabem, nós sabemos. Não podemos jogar assim. Sabemos que erramos, tudo saiu errado por um monte de fatores. Não pode acontecer de novo. Na quarta-feira, aqui dentro tem que ser um inferno. E o grupo vai responder. Eles sabem o que está em jogo, que é vida ou morte. Isso está muito claro", disse o auxiliar.

"Foi culpa nossa, desde o treinador até o mais jovem que estava no banco. Um erro que não pode acontecer de novo. Peço desculpas à torcida, as críticas foram bem feitas. A mesma cobrança que os torcedores fizeram, nós também fizemos internamente. Acho que essa foi a semana mais dura desde que chegamos aqui. Na Copa Libertadores, não podemos dar mole nunca. Foi uma semana brava, cobrança de todo tipo. O grupo sabe, está consciente. Na quarta-feira vão ver o que é realmente o Corinthians", acrescentou.

Ramón Díaz também foi questionado sobre o duelo, mas adotou tom mais equilibrado. Ele admitiu que o time ficou devendo, mas assegura que o desempenho será melhor nesta quarta-feira.

"Podemos cometer erros, mas tivemos a sorte de não perder. O confronto é de 180 minutos. Todos sabem que aquele não é o Corinthians que estamos acostumados a ver. Sabem que o time é dinâmico, joga bem. É isso que temos que demonstrar na quarta-feira. A equipe está preparada, vamos dar o máximo para passar", comentou.

O jogo de volta entre Corinthians e Universidad Central está agendado para as 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, na Neo Química Arena.

Com o empate por 1 a 1 na primeira partida, o Timão precisa vencer para avançar no tempo normal. Se a igualdade persistir no placar agregado, a definição será através dos pênaltis. Já uma derrota elimina o clube paulista.

O vencedor do confronto enfrentará Barcelona de Guayaquil ou El Nacional na terceira fase, a última antes da fase de grupos da Libertadores.