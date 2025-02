Eduardo de Deus e Ketiley Batista ganham ouro nos 60m com barreiras do Sul-Americano Indoor

Os barreiristas Eduardo de Deus e Thiago Resende Ornelas protagonizaram uma disputa nacional na decisão dos 60 m com barreiras do Campeonato Sul-Americano de Atletismo, em Cochabamba, neste domingo, último dia de disputas. Já Ketiley Batista confirmou sua boa fase neste início de temporada e foi a campeã feminina da prova.

Em uma corrida de recuperação, após largada ruim, Eduardo de Deus (Praia Clube-Exército-Futel-MG) venceu com 7s67 (662) e Thiago Ornelas (AETA-Atletismo Taubaté-SP), que largou na frente, foi o segundo colocado com 7s67 (667), uma diferença imperceptível a olho nu. Ambos vieram bem à frente do argentino Francisco Ferreccio que levou bronze (7s94).

Eduardo de Deus, que espera sua qualificação para o Mundial Indoor de Nanjing, somou pontos importantes no ranking mundial da World Athletics para a temporada. Assim como o jovem Thiago Ornelas, que também busca o seu espaço nas grandes competições internacionais.

Já Ketiley Batista foi a campeã dos 60 m com barreiras com 8s11. Helen Bernard, da Argentina, ficou com a prata (8s29) e a boliviana Genesis Romero, com o bronze (8s30). O Brasil ainda fechou o dia com três dobradinhas de ouro e prata no arremesso do peso masculino, no salto com vara feminino e no heptatlo.