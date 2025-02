Divisão entre torcedores atrapalha desempenho do Palmeiras, diz PVC

A falta de união dos torcedores do Palmeiras criou um ambiente que tem influenciado no desempenho do clube, principalmente em jogos em casa, afirmou PVC, no Fim de Papo, neste domingo (23).

Para o colunista, no entanto, a oscilação do Palmeiras no início do ano não deve ser justificada apenas por fatores externos. Apesar dos altos e baixos, o clube alviverde garantiu vaga nas quartas de final do Paulistão com vitória sobre o Mirassol por 3 a 2.

Tem um litígio e não é entre a torcida uniformizada e a diretoria. É entre a torcida uniformizada [Mancha Alviverde], o Gol Sul [setor do Allianz Parque], a outra torcida uniformizada, que é a Savoia.

[...] Esse litígio não é o culpado do desempenho oscilante do Palmeiras na primeira fase, mas o ambiente está estranho e atrapalha.

PVC

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.