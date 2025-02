De Patati a Neymar: o que mudou no Santos desde último jogo de João Paulo

João Paulo deve ser titular do Santos após quase 300 dias fora dos gramados por lesão sofrida no tornozelo. A última atuação do goleiro foi em polêmica partida, válida pela Série B, contra o América-MG, em 24 de abril de 2024.

João Paulo era um dos líderes do Santos na campanha que culminou no rebaixamento. Ele abriu o ano seguinte como titular, mas se lesionou na partida contra a equipe mineira, quando, sozinho, em saída de bola, acabou torcendo o pé. Enquanto estava no chão, inclusive, o atacante Renato Marques aproveitou o gol vazio e colocou a bola na rede, rendendo polêmica e rivalidade entre as equipes.

O setor que mais contou com alterações desde a lesão de João Paulo foi o ataque do Santos. O Peixe contava com o meia venezuelano Otero e os atacantes Wesley Patati e William Bigode na época, enquanto hoje subiu o patamar ofensivo com o ídolo Neymar, o centroavante Tiquinho Soares e Guilherme.

Apesar das mudanças ofensivas, João Paulo vai encontrar quase o mesmo sistema defensivo da última vez que atuou. Naquela oportunidade, JP Chermont, Escobar e Gil foram titular e devem novamente iniciar a partida neste domingo. A mudança é a entrada de Zé Ivaldo na vaga de Joaquim, negociado com o Tigres (MEX).

Curiosamente, João Paulo ganhou sua titularidade no Santos da mesma forma que Gabriel Brazão em 2025. João Paulo disputava posição com John, mas assumiu o posto de vez diante de uma lesão do atual goleiro do Botafogo, mesmo cenário em que acabou perdendo a posição para Brazão após a lesão do ano passado.

Neste domingo, o Santos deve enfrentar a Inter de Limeira com: João Paulo; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidit, Gabriel Bontempo Neymar; Soteldo, Guilherme e Tiquinho. A escalação no confronto contra o América-MG teve: João Paulo; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar; Rincón, Pituca e Giuliano; Otero, Patati e William Bigode.

