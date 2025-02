Dana White rasga elogios para Jean Silva após vitória no UFC Seattle: "Fascinante"

Jean Silva se torna cada vez mais um atleta favorito dos fãs de MMA com seu estilo de luta visceral. E não são apenas os torcedores que olham com carinho para o desempenho do brasileiro no octógono mais famoso do mundo. Os dirigentes também estão atentos ao potencial do atleta da 'Fighting Nerds'. E prova disso é que Dana White rasgou elogios para 'Lord' após sua vitória por nocaute ainda no primeiro round contra Melsik Baghdasaryan via nocaute no UFC Seattle do último sábado (22).

Durante a coletiva de imprensa pós-evento, o presidente do UFC ainda ironizou a personalidade de Jean que, seja aos prantos, latindo ou berrando, sempre rouba a cena. Em um movimento raro em suas declarações públicas, Dana revelou que Sean Shelby, seu braço direito e um dos responsáveis por casar as lutas no UFC, tem grandes expectativas para o futuro do brasileiro. Sendo assim, é possível que Lord seja contemplado com um grande confronto na próxima rodada.

"Ele (Jean Silva) é, com certeza, um cara maluco (risos). Ele é fascinante, isso é certo. O Sean Shelby é um grande entusiasta dele e o projeta lá em cima. Quando os 'matchmakers' te amam como o Sean Shelby ama ele, nunca é uma coisa ruim. Aposto que há muitas pessoas que acham (Silva vs Mytchell uma boa luta). Não sei, veremos", declarou White, ao ser questionado sobre o brasileiro.

Performance da Noite

Além de vencer sua vitória por nocaute no primeiro round e ser elogiado pelo patrão publicamente, Jean Silva ainda foi agraciado com o bônus de 'Performance da Noite' do show. Com a bolada de 50 mil dólares na conta (R$ 286 mil), o peso-pena (66 kg) brasileiro completou a noite de gala, fazendo 'barba, cabelo e bigode'. Eleito um dos cinco estreantes que causaram mais impacto no UFC em 2024, Lord tem tudo para consolidar ainda mais sua marca na empresa na nova temporada.