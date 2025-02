Custo de estádio do Flamengo salta de R$ 1,9 bilhão para R$ 3 bilhões

Do UOL, no Rio de Janeiro

O estádio do Flamengo não custará R$ 1,9 bilhão como apresentou o antigo presidente do clube, Rodolfo Landim. Pelo menos é o que garante o novo mandatário rubro-negro, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, que afirmou o orçamento será de "R$ 3 bilhões ou mais".

O que aconteceu

A nova diretoria chegou a esses cálculos após os estudos feitos por empresas contratadas. Estão sendo analisados a viabilidade econômica, o solo e o entorno viário do local, situado na região do Gasômetro, no Centro (RJ).

As empresas contratadas foram a Arena Events + Venues e a Fundação Getúlio Vargas. Esta última pediu um prazo de 45 dias para apresentar seu relatório.

Nós contratamos a Arena para fazer um primeiro estudo. Eles disseram que fizeram uma avaliação preliminar. Nós estamos contratando eles para aprofundar a parte da qualidade de solo e a parte viária do entorno do estádio. Além disso, estamos fazendo, em paralelo, um estudo de viabilidade econômica e financeira com a Fundação Getúlio Vargas, que pediu 45 dias para fazer esse trabalho, para que a gente possa ter uma noção exatamente de onde a gente está

Luiz Eduardo Baptista, o Bap

O valor de R$ 1,9 bilhão foi apresentado por Rodolfo Landim em novembro do ano passado aos sócios. Na ocasião, o projeto apontava um estádio para 77.923 mil torcedores.

O que eu posso dizer agora é que não tenho a menor dúvida de que o número de R$ 1,9 bilhão não é verdadeiro, e que esse número a ser confirmado é perto de R$ 3 bilhões, ou mais. Então o que nós vamos fazer é esperar que esses estudos sejam completados, e provavelmente em uns 60 dias a gente vai ter uma posição mais abalizada para dividir com vocês

Luiz Eduardo Baptista, o Bap

Bap ignora boicote de organizadas e defende preço de ingressos

Em protesto contra o preço dos ingressos, as organizadas do Flamengo boicotaram a partida deste sábado (22), no Maracanã, onde o Rubro-Negro goleou o Maricá por 5 a 0 e sagrou-se campeão da Taça Guanabara. No total, o público foi de pouco mais de 27 mil presentes, um número baixo para os padrões do clube.

Questionado sobre a situação, Bap ignorou a ação. O dirigente justificou os valores alegando que "está tudo caro no Brasil" e que é preciso ter receita para manter o time com a qualidade em alto nível.

"São Paulo não tem gratuidades, não tem meia-entrada como tem no Rio de Janeiro. Os preços aqui são 35% a 40% mais baratos do que em São Paulo, e todo mundo reclama. Está tudo caro no Brasil. Para ter o time que a gente tem, dificilmente seria mais barato do que isso", disse o presidente rubro-negro, complementando: