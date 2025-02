Corinthians terá reservas e novidade no banco para jogo contra o Guarani; veja escalações

O Corinthians está definido para o jogo deste domingo, contra o Guarani, pela 12ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. De olho na Libertadores, o técnico Ramón Díaz decidiu escalar apenas reservas e preservar os titulares.

A novidade no banco é o zagueiro Gustavo Henrique, recuperado de problema no adutor da perna direita. Ele, assim, fica à disposição pela primeira vez nesta temporada.

A escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Léo Mana, Félix Torres, Cacá e Matheus Bidu; Charles, Maycon, Igor Coronado e Talles Magno; Romero e Héctor Hernández.

Já classificado à próxima fase, o Timão busca garantir a melhor campanha geral do Paulistão. Para isso, precisa de um simples empate. A equipe do Parque São Jorge detém 26 pontos e lidera o Grupo A do torneio, três pontos acima do São Bernardo, primeiro colocado do Grupo D.

Ramón Díaz tem dois desfalques para a partida. O atacante Pedro Raul já se despediu dos companheiros e foi emprestado ao Ceará até o fim do ano. Já o volante Raniele sofreu uma lesão de grau 2 na coxa direita e se ausentará dos gramados por cerca de um mês.

Do outro lado, o Guarani precisa de uma vitória para se classificar à fase de mata-mata do Estadual. O Bugre, que vem de um empate com o Velo Clube, por 1 a 1, ocupa o terceiro lugar do Grupo B, com 12 pontos, dois a menos que o segundo colocado Red Bull Bragantino.

O time campineiro vai a campo com: Gabriel Mesquita; Lucas Justen, Raphael, Lucas Rafael e Emerson; Mateus Sarará, Caio Mello e Anderson Leite; Rafael Bilu, João Victor e João Marcelo.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 18h30 (de Brasília), no gramado da Neo Química Arena. O duelo será apitado por Murilo Tarrega Victor. Ele será auxiliado por Ricardo Pavanelli Lanutto e Rafael Tadeu do Sousa Alves. Vinicius Furlan ficará à cargo do VAR.