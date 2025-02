Corinthians só empata com o Guarani, mas garante liderança geral do Paulista

De olho na Libertadores, o Corinthians utilizou reservas e só empatou com o Guarani neste domingo, na Neo Química Arena, por 2 a 2. Apesar do tropeço em casa, o Timão, já classificado, assegura a primeira colocação geral da primeira fase do Campeonato Paulista. Romero marcou os dois gols da equipe alvinegra, enquanto Rafael Bilu e João Marcelo balançaram as redes para os visitantes.

A equipe do Parque São Jorge lidera o Grupo A do Estadual, com 26 pontos conquistados. O Bugre, por sua vez, está eliminado. O time campineiro ficou no terceiro lugar do Grupo B, com 13 pontos.

O adversário do Corinthians nas quartas de final será o Mirassol, segundo colocado da chave com 16 pontos. A data do duelo será definida no Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF), nesta segunda-feira.

O próximo compromisso do Timão está agendado para quarta-feira, diante da Universidad Central, pela volta da segunda fase da Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) no gramado da Neo Química Arena. Na ida, o time alvinegro decepcionou e ficou no empate por 1 a 1.

Já o Guarani se despede do Paulistão e se prepara para a estreia na Série C do Brasileiro.

O jogo

O Corinthians fez uma blitz inicial e conseguiu abrir o placar com 16 minutos. Matheus Bidu carregou pela esquerda e cruzou na medida para Romero, que chutou cruzado. A bola ainda desviou na marcação antes de morrer no fundo das redes.

A equipe mandante se empolgou com o gol marcado e quase ampliou a vantagem aos 20 minutos. Talles Magno recebeu dentro da área, se livrou da marcação e arriscou para o gol, mas a bola explodiu na marcação. Ela sobrou nos pés de Héctor Hernández, que também finalizou, mas foi novamente travado pelo defensor do Guarani.

O Timão diminuiu o ritmo e viu o Bugre começar a levar perigo. Já no fim do primeiro tempo, aos 42 minutos, João Victor cruzou da esquerda para Rafael Bilu, que chegou batendo de primeira e acertou no canto, deixando tudo igual em Itaquera.

Segundo tempo

Inseguro defensivamente, o Corinthians sofreu a virada aos 11 minutos da etapa final. Emerson Barbosa arrancou do lado esquerdo e cruzou rasteiro na primeira trave, onde João Marcelo apareceu livre de marcação para desviar e fazer o segundo do Guarani.

Os mandantes, porém, não demoraram para empatar. Aos 20 minutos, em cobrança de escanteio de Garro na área, Romero dominou com categoria no peito e chutou na saída do goleiro para empatar a partida.

O Corinthians teve uma grande chance de virar o marcador já nos acréscimos. Romero tocou para Yuri Alberto, que parou em boa defesa do goleiro Gabriel Mesquita. Na sequência, Memphis cabeceou na trave, e o camisa 9 não conseguiu finalizar.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 2 X 2 GUARANI

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 23 de fevereiro de 2025, domingo



Horário: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Murilo Tarrega Victor



Assistentes: Ricardo Pavanelli Lanutto e Rafael Tadeu do Sousa Alves



VAR: Vinicius Furlan



Cartões amarelos: Anderson Leite, Lucas Rafael e Yan Henrique (Guarani)



Cartões vermelhos: Nenhum



Público: 44.799 torcedores



Renda: R$ 2.788.375,00

GOLS: Romero, aos 16? do 1ºT (Corinthians); Rafael Bilu, aos 42? do 1ºT (Guarani); João Marcelo, aos 11? do 2ºT (Guarani); Romero, aos 20? do 2ºT (Corinthians)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Léo Mana, Félix Torres, Cacá e Matheus Bidu; Charles (Alex Santana), Maycon (Breno Bidon), Igor Coronado (Rodrigo Garro) e Talles Magno (Memphis Depay); Romero e Héctor Hernández (Yuri Alberto).



Técnico: Ramón Díaz

GUARANI: Gabriel Mesquita; Lucas Justen (Yan Henrique), Raphael, Lucas Rafael e Emerson; Mateus Sarará, Caio Mello (Raí Nascimento) e Anderson Leite (Vinícius Yuji); Rafael Bilu (Matheus Régis), João Victor e João Marcelo (Deni Junior).



Técnico: Maurício Souza