Corinthians usa reservas contra Guarani de olho na Libertadores; veja time

O Corinthians está escalado para enfrentar o Guarani neste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em partida pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista 2025.

O elenco comandado por Ramón Díaz vai a campo com: Hugo Souza; Léo Maná, Félix Torres, Cacá e Matheus Bidu; Charles, Maycon e Igor Coronado; Romero, Talles Magno e Héctor Hernández.

A equipe não utiliza os jogadores titulares visando o jogo de volta da Libertadores, contra o Universidad Central. No primeiro jogo, o Corinthians empatou com a equipe venezuelana e busca o resultado em casa, quarta-feira (26), para seguir no torneio.

Pelo Paulistão, o Corinthians está classificado para as quartas da competição e vai enfrentar o Mirassol. A última rodada vai definir apenas se o clube alvinegro ficará em primeiro na classificação geral do torneio ou não.

O Guarani vai jogar com: Mesquita; Lucas Justen, Raphael, Lucas Rafael e Emerson; Mateus Sarará, Caio Melo e Anderson Leite; Rafael Bilu, João Victor e João Marcelo.

