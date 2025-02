Romero salva, Corinthians empata e garante liderança da 1ª fase do Paulista

Com gols de Romero, Corinthians e Guarani empataram por 2 a 2, neste domingo (23), em jogo pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista 2025.

Os gols do jogo foram marcados por Romero, duas vezes, pelo lado do Corinthians, e Rafael Bilu e João Marcelo, pelo Guarani. O Alvinegro já estava classificado para a próxima fase com antecedência, mas garantiu a primeira posição da tabela geral com o empate, chegando aos 27 pontos. Já o Bugre conquistou apenas um ponto e chegou a 13, ficando fora da próxima fase da competição.

O próximo adversário do Corinthians no Estadual será o Mirassol, pelas quartas de final. Como o Alvinegro passou na primeira posição, receberá o adversário na Neo Química Arena em busca da vaga pela semifinal.

Como foi o jogo

Na primeira etapa, o Corinthians comandou boa parte do jogo, mas decaiu e acabou sofrendo o empate. A equipe alvinegra, composta por quase todos os reservas, conseguiu fazer partida segura até abrir o placar com Romero. Apesar da equipe da casa ter sido superior, o Guarani criou algumas oportunidades até igualar o confronto, com Bilu.

Ramón Díaz demorou para mexer na segunda etapa, sofreu a virada, mas Romero empatou. Apesar da dificuldade do Corinthians para criar contra o Guarani nos 45 minutos finais, foi o atacante paraguaio que conseguiu buscar o empate para o alvinegro paulista após os gols sofridos pelo Bugre. O técnico do Timão fez cinco alterações de uma vez após o segundo tento do adversário.

Gols e destaques

Romero abriu o placar! Bidu fez ótimo cruzamento para o paraguaio dominar e finalizar com tranquilidade no canto direito do goleiro Mesquita, aos 17 minutos.

Rafael Bilu empatou com golaço! João Vitor cruzou pela direita e o camisa 7 finalizou de primeira e de voleio, sem chance para Hugo Souza, aos 43 da primeira etapa.

Virada do Guarani! O Bugre conseguiu jogada pela direita e, em cruzamento rasteiro, João Marcelo se desvinculou da marcação de Cacá e virou o confronto, aos 14 minutos do segundo tempo.

Mesquita fez grande defesa. Memphis cruzou pela esquerda para a chegada de Romero, que, na marca do pênalti, finalizou em cima do goleiro do Guarani.

Romero de novo! O atacante paraguaio recebeu bola sozinho novamente pela ala direita, dominou no peito e finalizou, para empatar o duelo aos 21 minutos.

Lance inacreditável fechou o jogo! Yuri Alberto perdeu gol cara a cara com Mesquita. A bola sobrou para Romero, que cruzou para Memphis acertar a trave. A bola sobrou nos pés do camisa 9 sem goleiro, que se atrapalhou e não conseguiu finalizar.

Romero ultrapassou 40 gols na Neo Química Arena

O atacante marcou dois tentos no empate do Corinthians e chegou aos 41 gols na Neo Química Arena. Romero é o artilheiro do estádio e somou tentos ao longo de duas passagens pelo alvinegro paulista.

Técnico da Holanda assistiu ao Memphis no jogo

Ronald Koeman, treinador da seleção holandesa, esteve presente no confronto para presenciar Memphis. O holandês do Corinthians é o segundo maior artilheiro da Holanda, com 46 gols marcados, quatro atrás de Robin van Persie, líder do ranking.

O atleta não iniciou o duelo deste domingo como titular, resguardado para o confronto da Libertadores contra o Universidad Central- VEN, quarta-feira (26), na Neo Químina Arena. Memphis entrou no confronto aos 18 minutos da segunda etapa no lugar de Talles Magno, e ajudou a equipe na recuperação contra o Guarani.

Ficha técnica

Corinthians 2 x 2 Guarani

Competição: 12ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista

Local: Neo Química Arena - São Paulo

Data e hora: 23 de fevereiro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Murilo Tarrega Victor

Assistentes: Ricardo Pavanelli Lanutto e Rafael Tadeu Alves de Souza

VAR: Vinicius Furlan

Gols: Romero, aos 17'/1ºT, Rafael Bilu, aos 43'/1ºT, João Marcelo, aos 14'/2ºT, Romero, aos 21'/2ºT

Amarelos: Anderson Leite

Corinthians: Hugo; Leo Maná, Félix Torres, Cacá e Bidu; Charles (Alex Santana), Maycon (Bidon) e Coronado (Rodrigo Garro); Talles Magno (Memphis), Romero e Héctor Hernández (Yuri Alberto). Técnico: Ramón Díaz

Guarani: Mesquita; Justen (Yan Henrique), Raphael, Lucas Rafael e Emerson; Sarará, Caio Mello (Raí Nascimento), Anderson Leite (Vinicius Yuji); Bilu (Matheus Régis), João Victor e João Marcelo (Deni Júnior). Técnico: Maurício Souza

