Corinthians garante vaga na Copa do Brasil 2026 por campanha no Paulistão

O Corinthians está classificado para a Copa do Brasil de 2025. Com o empate por 2 a 2 com o Guarani neste domingo, na Neo Química Arena, o Timão assegurou no mínimo a quinta melhor campanha do Campeonato Paulista e, assim, já confirmou sua participação no torneio nacional do ano que vem.

Segundo o regulamento do Paulistão, os donos das cinco melhores campanhas do Estadual garantem vaga na Copa do Brasil do ano seguinte. Os times de São Paulo ainda podem se classificar através da Copa Paulista, competição tradicionalmente disputada por equipes do interior.

O Corinthians não só lidera o Grupo A, mas ocupa também a primeira colocação geral do Paulista. O Timão conquistou 27 dos 36 pontos possíveis na primeira fase do torneio e, desta maneira, terá pelo menos a quinta melhor campanha mesmo que seja eliminado nas quartas de final, diante do Mirassol.

A classificação antecipada é motivo de comemoração no clube alvinegro. Afinal, no ano passado, a equipe sequer avançou ao mata-mata do Estadual, chegou a brigar contra o rebaixamento à Série A2 e, consequentemente, não se classificou à Copa do Brasil via Paulistão.

O Corinthians só foi conseguir uma vaga na competição depois de uma arrancada histórica na reta final do Brasileirão, que tirou o time da zona de rebaixamento e o levou à zona de classificação à fase preliminar da Libertadores.

A equipe do Parque São Jorge ainda não estreou na Copa do Brasil de 2025. Por disputar a Libertadores, o Timão irá entrar na terceira fase do torneio, previsto para acontecer na última semana de abril.