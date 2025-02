Comissão do Corinthians lamenta erros em empate, mas valoriza 1º lugar do Paulista: "Muito difícil"

Ramón e seu auxiliar, Emiliano Díaz, reconheceram que o Corinthians ficou devendo no empate por 2 a 2 com o Guarani, neste domingo, na Neo Química Arena. A comissão técnica do clube, entretanto, valoriza a liderança geral da equipe no Campeonato Paulista.

Os Díaz lamentaram os "erros pontuais" cometidos pelo time reserva diante do Bugre, mas celebraram o fato do Timão garantir a melhor campanha da primeira fase do torneio. Eles ressaltaram que rodaram o elenco durante toda a fase de grupos e, mesmo assim, terminaram na ponta da tabela.

"Foi uma partida difícil. Não soubemos defender o 1 a 0, tivemos alguns erros pontuais. Fizemos as cinco trocas [de uma vez], porque precisávamos de uma mudança de ânimo na equipe. Acho que deu certo. São grandes jogadores, se você tem eles no banco, quer colocar a qualquer momento. Temos uma final agora na quarta-feira, precisávamos dar minutagem a eles", disse Emiliano.

"Temos que jogar uma partida importante na quarta-feira. Sabemos que temos que primeiro passar deste jogo. Já montamos o planejamento, vamos ver a recuperação dos jogadores, sabemos da importância de jogar uma partida de quartas de final. Corinthians lutou muito para chegar até aqui, ser o primeiro da classificação. Vamos jogar em casa, isso nos ajuda muito. Nós vamos passo a passo, estamos tranquilos. Temos uma ótima equipe. É importante manter a tranquilidade, pensar, corrigir os erros. Vamos fazer isso", acrescentou Ramón.

Os dois ponderaram sobre a dificuldade do Paulistão. Eles participam da competição pela primeira vez e admite que o torneio é ainda mais duro do que pensavam.

"O Paulistão é muito difícil. Há jogos muito apertados, times que já se preparam há dois meses para essa competição. Sabíamos que teríamos muita dificuldade, sobretudo com tantas trocas. Trocar o time frequentemente é difícil. Sabia que era difícil, mas não achava que era tanto", afirmou Emiliano.

"Corinthians é um time grande. Sempre temos que atacar, propor o jogo. Agora que vem o mata-mata e a Libertadores, vamos dar muita atenção, falar com os jogadores. Não podemos cometer erros em bolas paradas, temos que ser muito inteligentes para poder prosseguir. Mas a equipe está bem, a mim me agrada porque cumpriram o objetivo de se classificar às quartas de final. É algo muito difícil. É a primeira vez que participo do Paulistão, não sabia que era tão difícil. Vamos prestar atenção, mas estamos contentes", finalizou seu pai, Ramón.

A equipe do Parque São Jorge encerra a primeira fase como líder geral e do Grupo A do Estadual, com 27 pontos conquistados.

O adversário do Corinthians nas quartas de final será o Mirassol, segundo colocado da chave com 16 pontos. A data do duelo será definida no Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF), nesta segunda-feira.

O próximo compromisso do Timão está agendado para quarta-feira, diante da Universidad Central, pela volta da segunda fase da Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) no gramado da Neo Química Arena. Na ida, o time alvinegro decepcionou e ficou no empate por 1 a 1.