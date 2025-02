Com lesão de Brazão, João Paulo deve voltar a jogar pelo Santos após nove meses

O Santos terá uma novidade na partida contra a Inter de Limeira, neste domingo, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. O goleiro João Paulo deve ser titular na vaga de Gabriel Brazão, que apresentou um quadro de lombalgia.

Caso seja o escolhido pelo técnico Pedro Caixinha, o camisa 34 encerrará um jejum de nove meses. A última vez que ele entrou em campo foi no dia 24 de maio de 2024, na derrota de 2 a 1 do Peixe para o América-MG, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, João Paulo teve que sair de campo aos 19 minutos do primeiro tempo, após sofrer uma ruptura no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo.

O goleiro precisou passar por cirurgia e só voltou a ser relacionado no dia 17 de novembro, no embate contra o CRB, pela 37ª rodada da Segunda Divisão. O jogo marcou a festa do título alvinegro.

Neste período, Gabriel Brazão começou a crescer a aproveitou bem as oportunidades que teve. Não à toa, ele se tornou um dos principais nomes do elenco.

Com isso, João Paulo virou reserva. Nesta temporada, o goleiro ficou no banco nos 11 compromissos que o clube disputou. Brazão foi titular em todos.

Neste domingo, portanto, João Paulo terá uma chance para provar que ainda tem capacidade para ser o dono da meta santista. O arqueiro de 32 anos tem 232 partidas pelo time.

O jogo contra a Inter de Limeira está marcado para às 18h30 (de Brasília), no Estádio Major José Levy Sobrinho, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista.

O Santos está na liderança do Grupo B, com 15 pontos, um a mais que o Red Bull Bragantino, que está em segundo. Guarani e Portuguesa, ambos com 12, completam a chave.

Desta forma, o Alvinegro Praiano precisa de apenas um empate para se garantir nas quartas de final. Em caso de derrota em Limeira, o time terá que torcer por um tropeço de Bragantino ou Guarani. A Lusa já não alcança mais a equipe do litoral por conta do número de vitórias.