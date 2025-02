Charlie Bays vence o Clássico e Bruno Pessanha ganha a Copa Ouro no Torneio de Verão em São Paulo

A exigência do Clássico, a 1.45m, grande final do 37º Torneio de Verão, foi alta neste domingo. Dos 27 conjuntos, cinco foram ao desempate e somente um voltou a zerar no percurso idealizado por Gabriel Malfatti em São Paulo. Com ótima apresentação, Charlie Bays levou Ninety Stone, Brasileiro de Hipismo (BH) , à vitória, a primeira do cavalo e do cavaleiro em um Clássico.

Pelas cores do Rio de Janeiro, Thiago Mesquita, apresentando Jezzlin, um sela holandês de 10 anos, garantiu o vice, com uma faltinha no começo do desempate, em 44s23. Já o terceiro posto coube ao jovem talento da casa Eduardo Barbara, o Dudu, com a experiente RSF Princesa, que partiu com tudo, mas acabou fechando com duas faltas, em 41s12.

"Esta foi a minha primeira vitória em um Clássico e também do cavalo. Estou sem palavras. Sem minha equipe fantástica e alunos, seria impossível chegar a um resultado desse, bem como sem a confiança do proprietário do Ninety, o Alexander Schmidt. Agora, nossa meta é o GP do SHP Open", disse Charlie, 37, que está treinando no Doda Training Center.

No sábado, foi realizada a sempre concorrida Copa Ouro, a 1.35m, e Bruno Chaves Pessanha, com ACL Hava, faturou título. Dos 56 conjuntos, 11 foram ao desempate e quatro voltaram a zerar o percurso idealizado por Gabriel Malfatti. O 3º Sgto Paulo de Miranda, com Easy des Cabanes, garantiu o vice com 41s61.

Já o terceiro posto coube a Maria Eduarda Barreto Bisco, vice-campeã do ranking brasileiro Junior 2024 e que disputou a Copa Ouro na categoria Under 25, montando Conthachblue. Ela cruzou a linha de chegada em 41s75, emplacando entre os profissionais.