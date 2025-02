CEO da Portuguesa valoriza campanha no Paulistão e promete mais para 2025: "Primeira jornada de muitas"

A Portuguesa ficou apenas no empate de 1 a 1 com o Noroeste, neste domingo, fora de casa, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. Com isso, o clube ficou de fora das quartas de final do torneio. Após o jogo, Alex Bourgeois, CEO da SAF da Lusa, emitiu uma carta aos torcedores.

O dirigente valorizou a campanha da equipe, que garantiu uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2026 e permaneceu na elite do Estadual.

"Hoje chegou ao fim a nossa primeira jornada como SAF. Uma maratona intensa, com 12 jogos em apenas 40 dias, mas onde cumprimos o nosso objetivo, que era fazer um Paulistão seguro. Com duas partidas de antecedência conseguimos a vaga no Campeonato Brasileiro e, consequentemente, a permanência na elite do futebol paulista. Chegamos à última rodada com chance real de classificação naquele que foi o grupo mais equilibrado da competição", escreveu.

Alex Bourgeois reconheceu que a Portuguesa merece mais, porém salientou o trabalho de reconstrução do clube em tão pouco tempo. A equipe virou SAF no final de novembro do ano passado e montou um time praticamente novo para a disputa do Paulista.

"Eu sei que é pouco perto da história e tradição da Portuguesa ou daquilo que pretendemos alcançar como SAF, mas não podemos ignorar o contexto. Trocar um técnico já causa impacto, planejar um novo elenco muito mais. O que dizer, então, de montar um clube do zero? Foi o que fizemos aqui em tempo recorde", pontuou.

"Apenas 47 dias separam a assinatura do contrato que transformou a Portuguesa em uma Sociedade Anônima do Futebol da estreia no Campeonato Paulista. Nesse período contratamos 18 jogadores, montamos um novo elenco e melhoramos a estrutura do nosso departamento de futebol. Mas a Portuguesa SAF não se resume a isso. É uma empresa que começou do zero, mas já nasceu grande, com centenas de funcionários, milhares de torcedores e R$550 milhões em dívidas", completou.

Fora do Estadual, a Portuguesa volta as suas atenções para a Copa do Brasil. A Lusa recebe o Botafogo-PB nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Mercado Livre Arena Pacaembu, pela primeira fase.

"Essa foi apenas a primeira jornada de muitas que faremos juntos. Na quinta-feira teremos o nosso retorno à Copa do Brasil depois de tantos anos. E daqui a pouco a Série D do Campeonato Brasileiro. E eu nunca escondi, desde o início do projeto, que o nosso grande objetivo em 2025 é conquistar o acesso", declarou Bourgeois.

"Vamos potencializar os acertos que tivemos até aqui e, principalmente, aprender com os erros que foram cometidos. É assim que se evolui, e é assim que recolocaremos a Lusa no seu lugar de direito.", finalizou.

