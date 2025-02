Canobbio celebra classificação do Fluminense no Carioca: "Queremos mais"

O Fluminense venceu o Bangu, neste domingo, no Maracanã. Com o resultado, os tricolores se classificaram para a semifinal do Campeonato Carioca.

No entanto, a equipe sofreu durante os 90 minutos e foi vaiada pela torcida mesmo com a vitória. O atacante Canobbio afirmou que o importante foi o avanço à semi do Estadual.

"Acho que o primordial era se classificar. Estamos ainda no começo da temporada. Queremos mais, sabemos que podemos melhorar. Temos que ter tranquilidade, paciência. Agora é pensar no próximo jogo, que é da Copa do Brasil. Depois disso vamos pensar no Carioca", disse.

O Fluminense vai encarar o Águia-PA, nesta quarta-feira, em Belém, pela Copa do Brasil. Já pelo Carioca, os tricolores enfrentam o Volta Redonda na semifinal.