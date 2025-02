Campeão com Matos no Rio, Melo mira próxima olimpíada: "Nem penso em parar"

O Rio Open tem pelo segundo ano seguido o título de duplas conquistado por brasileiros, mas desta vez de forma especial, com uma parceria formada apenas por tenistas do país, com Marcelo Melo e Rafael Matos, os dois melhores duplistas do Brasil na atualidade.

Matos conquistou o maior torneio de América do Sul pelo segundo ano consecutivo, enquanto Melo enfim chegou ao primeiro título no Rio depois de duas vezes chegando à final, mas sem a taça. Desta vez, aos 41 anos, o ex-número 1 do mundo levantou o troféu no Jockey Club Brasileiro e se emocionou muito após a partida contra os espanhóis Pedro Martinez e Jaume Munar por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5, em 1h37.

O troféu do ATP 500 carioca foi o 39º da carreira de Marcelo Melo. Com o título, ele se igualou ao croata Mate Pavic como o maior campeão de duplas em atividade na ATP. O tenista não pretende parar por aí, e ressaltou que pretende seguir jogando e com planos para chegar nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

"Falaram que eu deveria ter parado, só quem me conhece o tanto que eu invisto e me dedico ao tênis. Agradeço meus amigos que vieram de Belo Horizonte, todo mundo merece, o Daniel meu treinador, o Chris, que é meu preparador físico e permite que eu tenha condições de jogar, a gente merece muito isso. Meu obrigado especial mesmo é paro Rafa por ter acreditado em mim, independente de tudo que eu fiz, da minha idade", comentou.

"Quem mais me incentiva a chegar em Los Angeles é o Rafa. Vou continuar ainda, nem penso em parar por agora, se der vou ficar muito feliz, vai ser minha quinta Olimpíada", pontuou.

Matos é o primeiro tenista que consegue defender o título nas duplas do Rio Open. Em 2024, ele venceu ao lado do colombiano Nicolas Barrientos. Com a conquista ao lado de Marcelo Melo, o brasileiro se iguala aos colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah, além do argentino Máximo González entre os maiores campeões da história do torneio.

"Foi ainda mais especial esse ano. O Marcelo é um cara inspirador dentro e fora da quadra, ter essa dupla 100% brasileira representando o país no Rio Open, maior torneio que a gente tem, é difícil de explicar o sentimento. Muito feliz de ter conquistado o título do lado dele aqui no Rio. Difícil colocar em palavras, mas é um sentimento muito forte, a quadra estava incrível hoje, lotada, o pessoal ficou até tarde para apoiar, uma energia incrível", destacou.

A conquista na Cidade Maravilhosa depois de uma final em Buenos Aires coloca a dupla brasileira como a sexta melhor da temporada na corrida para o ATP Finals, que reúne as oito melhores parcerias no fim do ano em Turim, na Itália.