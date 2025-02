Brasil x Colômbia: Venda de ingressos começa nesta segunda-feira

A venda de ingressos para o confronto entre Brasil e Colômbia no Mané Garrincha começa nesta segunda-feira, a partir das 12h (de Brasília). O duelo, válido pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, acontece no dia 20 de março, às 21h45.

Cerca de 70 mil ingressos serão disponibilizados para a partida, com valores a partir de R$ 90. As compras poderão ser realizadas na bilheteria física do estádio ou online, pela Bilheteria Digital.

A CBF vai reservar em torno de 23,5 mil ingressos para a arrecadação de mantimentos. Nesta categoria, os bilhetes serão limitados até quatro por CPF e mediante a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis, por pessoa.

O objetivo é arrecadar cerca de 47 toneladas de mantimentos que serão enviados para instituições de caridade selecionadas pelo Governo do Distrito Federal (GDF) e pelo Governo Federal.

O Brasil ocupa a quinta colocação na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas, com 18 pontos. Já a Colômbia está uma posição acima, com 19. Seis equipes se classificam diretamente para o Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

CONFIRA OS PREÇOS DOS INGRESSOS:

? Setor Superior Norte: R$ 110 (meia), R$ 109 (social) e R$ 220 (inteira);

? Setor Superior Sul: R$ 90,00 (meia entrada), R$ 99 (social) e R$ 180,00 (inteira);

? Setor Superior Leste: R$ 140,00 (meia entrada), R$ 154 (social) e R$ 280,00 (inteira);

? Setor Superior Oeste: R$ 140,00 (meia entrada), R$ 154 (social) e R$ 280,00 (inteira);

? Visitante (Superior Oeste - Portão P24): R$ 140,00 (meia entrada), R$ 154 (social) e R$ 280,00 (inteira);

? Setores Inferior Leste e Oeste: R$ 190,00 (meia entrada), R$ 209 (social) e R$ 380,00 (inteira);

? Setores Inferior Norte e Sul: R$ 160,00 (meia entrada), R$ 176 (social) e R$ 320,00 (inteira);

Ingresso social: Compra de até quatro por CPF e mediante doação de 2kg de alimento por pessoa.