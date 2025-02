Boxe: Bivol dá o troco em revanche contra Beterbiev e unifica títulos mundiais

O UFC Seattle não foi o único grande evento dos esportes de combate promovido no último sábado (22). Os fãs de boxe também foram brindados com um grande show sediado em Riad, na Arábia Saudita. No duelo principal da noite, Dmitry Bivol e Artur Beterbiev mostraram o porquê são soberanos na categoria dos meio-pesados (79,4 kg). Em uma revanche bastante aguardada, os pugilistas protagonizaram novo confronto bastante equilibrado, mas que desta vez terminou com triunfo de Bivol, que unificou os títulos mundiais da divisão.

O atleta do Quirguistão venceu seu único algoz da carreira por decisão majoritária dos juízes (116-112, 115-113, 114-114). Além de dar o troco em Beterbiev, que havia o vencido em outubro passado, Bivol também encerrou a invencibilidade do adversário russo e unificou os cinturões das seguintes entidades: Conselho Mundial de Boxe (WBC), Associação Mundial de Boxe (WBA), Organização Mundial de Boxe (WBO) e Federação Internacional de Boxe (IBF).

"Estou muito feliz. Passei por muita coisa esse ano. Sendo sincero, eu perdi e senti que as coisas ficaram um pouco mais fáceis, não me pressionei tanto antes como na última luta. Queria somente trabalhar do primeiro round até o fim do 12º assalto. Fui melhor, estava me elevando mais. Estava mais confiante, apenas queria ganhar muito hoje", celebrou Bivol, ainda no ringue, logo após desbancar Beterbiev.

Trilogia e 'tira-teima' no radar

Com o placar empatado em 1 a 1 e com ambas vitórias vindo da mesma maneira, via decisão majoritária, é provável que Bivol e Beterbiev disputem uma trilogia em breve, para sacramentar o 'tira-teima' da rivalidade. Até então invictos antes de duelarem pela primeira vez, os pugilistas só perderam como profissionais de boxe entre si, nos últimos dois encontros. Em outubro de 2024, o russo Artur levou a melhor. Quatro meses depois, Dmitry deu o troco na mesma moeda, aumentando ainda mais o desejo dos fãs para um terceiro embate.

BIVOL DEFEATS BETERBIEV BY MAJORITY DECISION! #BeterbievBivol2 pic.twitter.com/xZkhoCBKEl

- Championship Rounds (@ChampRDS) February 22, 2025