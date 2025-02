Baez derrota algoz de João Fonseca e se torna 1º bicampeão de simples no Rio Open

O argentino Sebastian Baez se sagrou bicampeão do Rio Open neste domingo. O número 31 do mundo venceu na final o francês Alexandre Müller por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em 1h25min, no Jockey Club Brasileiro. Baez se tornou o primeiro a vencer dois títulos consecutivos na chave de simples da maior competição da América do Sul, de nível ATP 500. Müller havia eliminado o brasileiro João Fonseca, maior atração do torneio, na rodada de abertura.

Foi o sétimo título do argentino de 24 anos. Seis deles foram conquistados no saibro, quatro na América do Sul. Agora ele soma 10 vitórias consecutivas no Rio Open. No geral, se tornou o tenista com o maior número de vitórias no saibro desde 2022, com retrospecto de 73 triunfos e 36 derrotas, superando nomes como o norueguês Casper Ruud (71/22), o espanhol Carlos Alcaraz (69/11) e o alemão Alexander Zverev (63/20), eliminado nas quartas de final do Rio Open.

Curiosamente, Baez derrubou o tenista que vinha fazendo seguidas vítimas argentinas em sua carreira. Müller apresenta um retrospecto arrasador contra rivais argentinos. São 15 vitórias e agora duas derrotas em todos os níveis profissionais, sendo 11/1 somente no saibro.

Sem se preocupar com tais números, Baez começou melhor e obteve a primeira quebra de saque da partida, ao fazer 2/1. Müller esboçou reação, mas cometeu seguidos erros não forçados. Ganhando embalo a cada game, o argentino voltou a se impor no serviço do rival no 7º game e fez 5/2. Sem dificuldades, fechou o set na sequência.

A segunda parcial contou com maior equilíbrio, embora com ligeira superioridade de Baez nos primeiros games. Ele faturou uma quebra precoce e fez 2/1. Mas, desta vez, o francês reagiu com solidez e devolveu a quebra. A situação seguiu parelha até nova quebra do argentino no 7º game: 4/3.

Cada vez mais confiante em quadra, Baez voltou a pressionar o saque de Müller no nono game e aproveitou um dos dois match points cedidos pelo francês, confirmando o bicampeonato.