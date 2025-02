Avassalador! Jean Silva dá show e aplica nocaute fulminante no card principal do UFC Seattle

Em 2024, Jean Silva foi eleito um dos cinco estreantes que causaram maior impacto no Ultimate. Neste sábado (22), em sua primeira apresentação na temporada de 2025, o brasileiro aumentou ainda mais o 'hype' ao redor de seu nome. Em ação no card principal do UFC Seattle, 'Lord', como é conhecido, deu show e aplicou um nocaute fulminante em Melsik Baghdasaryan, ainda no primeiro round.

Com o mais recente resultado positivo, Jean ampliou sua invencibilidade no UFC - agora são quatro vitórias em quatro combates na liga presidida por Dana White. E, conforme prometido em entrevista exclusiva à Ag Fight, o brasileiro utilizou o microfone para desafiar Bryce Mitchell, que recentemente viralizou negativamente ao defender a figura de Adolf Hitler.

"Ei, Seattle, obrigado! (latidos). Eu sou o melhor do mundo por causa dessa galera toda. São quatro vitórias, daqui a pouco são dez, quinze, e serão todas por nocaute. Agradeço Seattle por ter me recebido. Mas tem um cara que está falando muita besteira. Se o Dana quiser que eu eduque ele, é só colocar o Bryce Mitchell aqui", declarou Jean, ainda no octógono, logo após ter o braço erguido no UFC Seattle.

A luta

Depois de segundos de estudo, os atletas trocaram chutes na linha de cintura. Jean desferiu um chute alto, que explodiu na guarda do rival. Na metade do round, o brasileiro acelerou um pouco o ritmo e conectou um bom direto, respondido por Melsik com um jab. O atleta da Armênia chutou alto, mas Silva esquivou de última hora. Em seguida, 'Lord' conectou uma cotovelada de encontro. Sentindo o bom momento, o brasileiro aplicou uma sequência de cruzado e direto que levou Baghdasaryan à lona. No 'ground and pound', Jean golpeou o armênio até o árbitro interromper a disputa.

Confira os resultados do UFC Seattle até então:

Jean Silva venceu Melsik Baghdasaryan por nocaute no primeiro round

Alonzo Menifield venceu Julius Walker por decisão dividida

Ion Cutelaba venceu Ibo Aslan por finalização no primeiro round

Melquizael Costa venceu Andre Fili por finalização no primeiro round

Mansur Abdul-Malik venceu Nick Klein por nocaute técnico no segundo round

Ricky Simon venceu Javid Basharat por nocaute no primeiro round

Austin Vanderford venceu Nikolay Veretennikov por nocaute técnico no segundo round

Nursulton Ruziboev venceu Eric McConico por nocaute técnico no segundo round

Modestas Bukauskas venceu Raffael Cerqueira por nocaute no primeiro round