Autor do gol da classificação do Palmeiras, Allan vibra, mas já volta foco para o mata-mata do Paulista

Neste domingo, em confronto válido pela 12ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, o Palmeiras visitou o Mirassol no Maião, venceu por 3 a 2 e se classificou para as quartas de final. Autor do gol responsável por garantir o acesso do Verdão, Allan vibrou, mas já voltou o foco para o mata-mata do Estadual.

"Agradecer a Deus pela sensação gratificante, pelo trabalho que fizemos durante a semana. A gente vem trabalhando bastante desde a etapa inicial, sabemos o que tem que ser feito. Hoje é relaxar e comemorar, mas a partir de amanhã, o foco já é nas fases finais do Campeonato Paulista", declarou Allan em entrevista ao Uol.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SE Palmeiras (@palmeiras)

Com o triunfo, o Alviverde chegou aos 23 pontos, assumiu a segunda colocação do Grupo D, agora atrás do líder São Bernardo apenas por critérios de desempate, e carimbou seu passaporte ao mata-mata do Estadual.

Para se classificar, a equipe comandada por Abel Ferreira também precisou contar com o tropeço da Ponte Preta, que perdeu para o RB Bragantino, permaneceu com 22 somados e caiu para a terceira posição da chave. Do outro lado, o Mirassol ficou com 16 unidades, na segunda colocação do Grupo A.