Atletismo do Brasil estreia no Sul-Americano Indoor com três medalhas de ouro

O Atletismo Brasil estreou na temporada internacional neste sábado no Campeonato Sul-Americano Indoor, no Estádio Municipal de Cochabamba, na Bolívia, com três medalhas de ouro, com Thiago do Rosário André, nos 1.500 m, Ana Carolina Azevedo, nos 60 m (7.16) e Tamara Alexandrino de Sousa, no pentatlo (3.791 pontos). O Atletismo Brasil fechou a jornada com 9 medalhas (três de ouro, três de prata e três de bronze) e recorde do Campeonato de Thiago André.

A competição ainda tem mais duas etapas neste domingo. O público e os fãs do atletismo podem acompanhar ao vivo na TV Atletismo Brasil, com narração e comentários em português. No Sul-Americano, estão em jogo índices para o Mundial Indoor de Nanjing, China, de 21 a 23 de março, e pontos no Ranking Mundial da World Athletics para a temporada.

BRASIL BRILHOU! ??? O #TimeBrasil começou com tudo no Campeonato Sul-Americano Indoor de #Atletismo, garantindo 9 medalhas no primeiro dia! ?? ???

Thiago do Rosário André - 1.500 m (3.50.09)

Ana Carolina Azevedo - 60 m (7.16)

Tâmara Alexandrino - pentatlo (4.294... pic.twitter.com/emJuEwAxyq ? Time Brasil (@timebrasil) February 23, 2025

Ana Carolina Azevedo voltou a exibir uma excelente performance nos 60 m rasos ao conquistar o ouro com o tempo de 7.16, marca muito próxima do recorde brasileiro de Vitória Rosa (7.14), e do índice (marca mínima) fixado pela World Athletics para o Mundial Indoor de Nanjing (7.15). Marleth Ospino (7.22) ficou com a medalha de prata e Anais Hernández com a de bronze (7.31).

"Estou com sede de bater o recorde e creio que estou perto disso. Fiz uma marca boa, mas poderia ser melhor. Quero correr mais rápido - fiquei a um centésimo de segundo do índice para o Mundial, mas sei que consigo fazer", disse Ana, observando que deseja que o recorde nacional, que hoje já é de uma atleta do treinador Katsuhico Nakaya, continue com ele. "Ainda posso correr melhor e quero fazer isso também pelo Nakaya."

O velocista Felipe Bardi fez uma boa corrida e faltou muito pouco para vencer. Mas ficou com a medalha de prata nos 60 m, com o tempo de 6.64. O colombiano Neiker Abello foi o campeão, com 6.64, e o argentino Franco Florio o terceiro colocado (6.67).

Thiago André abriu a briga pelos ouros ao vencer os 1.500 m, com recorde do campeonato (3.50.09).

DOMINGOU! ?? Vem que está tendo #TimeBrasil no Sul-Americano de Atletismo Indoor. ?????????? Você acompanha tudo ao vivo no canal do Time Brasil no YouTube! ?https://t.co/AwnzwrbNds ? Time Brasil (@timebrasil) February 23, 2025

Tamara Alexandrino de Souza foi a atleta mais completa do Sul-Americano Indoor ao ser a campeã do pentatlo - as cinco provas combinadas - com 3.791 pontos. O Brasil teve dobradinha no pódio, com Roberta Almeida em segundo (3.747 pontos). Paula Arguello, do Paraguai, ficou em terceiro (3.316).

"Estou muito feliz pelo ouro e o resultado no meu primeiro Sul-Americano. Gostei muito dos 60 m com barreiras e foi um bom início de temporada", disse Tamara, que agradeceu a sua treinadora Liliana Adiers Lohmann.

Eliane Martins ganhou a medalha de bronze no salto em distância (6,24 m), no desempate, com a mesma marca de Melissa Ortiz. Natalia Linares, da Colômbia, levou o ouro com recorde do campeonato (6,64 m) e Nathalee Aranda, do Panamá, conquistou a prata (6,42 m).

O outro bronze do Brasil veio com July Ferreira da Silva nos 1.500 m (4.37.14). Anita Poma (PER) conquistou o ouro (4.23.74) e Benita Parra (BOL) a prata (4.30.18).

Na primeira etapa, pela manhã do sábado, o Brasil levou prata e bronze no arremesso do peso feminino, com Ana Caroline Miguel, com 16,65 m, e Lívia Avancini (15,92 m). A medalha de ouro ficou com a chilena Ivanna Gallardo (17,63 m).

O atleta olímpico Matheus Lima, favorito a vencer os 400 m, sentiu uma dor aguda na posterior da coxa direita e parou, na semifinal, quando liderava a série. Matheus já iniciou tratamento com a equipe médica, assim que deixou a pista.

Medalhas do Brasil

Ouro



Thiago do Rosário André - 1.500 m (3.50.09)



Ana Carolina Azevedo - 60 m (7.16)



Tâmara Alexandrino - pentatlo (3.791 pontos)



Prata



Ana Caroline Miguel - arremesso do peso (16,55 m)



Felipe Bardi - 60 m (6.64)



Roberta Almeida - pentatlo (3.747 pontos)



Bronze



Lívia Avancini - arremesso do peso (15,92 m)



July Ferreira - 1.500 m (4.37.14)



Eliane Martins - salto em distância (6,24 m)