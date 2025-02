Artilheiro do Corinthians, Talles Magno busca titularidade antes de decisão

O atacante Talles Magno terá mais uma oportunidade de buscar vaga no time titular do Corinthians neste domingo (23), às 18h30, na Neo Química Arena, diante do Guarani, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. Será o último compromisso do Timão antes da decisão na Libertadores.

Artilheiro do ano busca titularidade

Talles Magno tem feito bons jogos e marcou cinco gols no Campeonato Paulista até o momento — sendo o artilheiro da equipe em 2025.

No entanto, o jogador ainda é apenas uma opção no rodízio promovido pelo técnico Ramón Díaz e não ganhou chance no time titular. Para integrar Talles, o comandante argentino precisaria mudar o esquema tático, que hoje tem Memphis Depay e Yuri Alberto na linha de ataque.

Estou buscando meu espaço. Todos os atletas são bem competitivos e estão em grande momento. Quem o professor escalar, a gente estará bem servido, independentemente de eu jogar ou não. Quero jogar como titular. Eu quero ser um titular, vou continuar fazendo meus números, fazendo bons jogos, para que a oportunidade chegue.

Talles Magno

O camisa 43 deverá estar na escalação titular deste domingo, uma vez que o treinador argentino não deverá usar força máxima na última rodada da fase de grupos do Paulistão. A equipe alvinegra se classificou antecipadamente para as quartas de final e pode confirmar o primeiro lugar geral.

O confronto é a chance de Talles Magno cavar sua permanência entre os 11 principais de Ramón antes da decisão na pré-Libertadores. O Timão apenas empatou com a Universidad Central, da Venezuela, em Caracas, e precisa vencer na Neo Química Arena para confirmar a continuidade no torneio continental.

A partida de volta contra o clube venezuelano está marcada para a próxima quarta-feira (26), a partir das 21h30 (de Brasília).

