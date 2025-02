Árbitro anula gol após sinalizar fim de jogo, e caso vai ao tribunal

Do UOL, no Rio de Janeiro

Uma decisão do árbitro Bráulio da Silva Machado, que até ano passado era do quadro da Fifa, vai gerar uma discussão nos tribunais.

O que aconteceu

A reclamação é que ele validou um gol, terminou o jogo e, depois, anulou o lance.

Seria a vitória por 1 a 0 do Barra sobre o Caravaggio, na última rodada da fase de classificação do Campeonato Catarinense.

O Barra acabou eliminado e promete entrar nesta segunda-feira (24) com pedido de impugnação de partida.

Como foi o lance

A jogada em questão foi um cruzamento na área que resultou na cabeçada do zagueiro Natan.

Tão logo a bola entrou no gol, é possível ver nas imagens que Bráulio apontou para o centro do campo e o assistente também correu validar o lance. E depois de olhar no relógio, o árbitro apitou o término da partida.

A jogada, em si, poderia gerar discussão sobre a existência ou não de falta no boleiro Arthur Vellasque. Mas a reação imediata da arbitragem não foi essa.

A questão é que a anulação do gol viria a se concretizar, já depois de toda a comemoração dos jogadores do Barra. A súmula do jogo foi publicada com o placar em 0 a 0.

Como consequência, o Barra ficou em nono na fase de classificação, um ponto atrás do Joinville, que avançou em oitavo, na última vaga, às quartas de final.

Técnico foi expulso

A súmula também traz a reclamação que gerou, após o jogo, a expulsão do técnico do Barra, Eduardo Souza, que partiu para cima da arbitragem. Bráulio não citou a anulação do gol.

"Após o término da partida, expulsei de forma direta o Sr. Eduardo Souza, treinador da equipe do Barra FC, por invadir o campo de jogo indo em direção a equipe de arbitragem e reclamando de forma persistente e acintosa contra as decisões da mesma. Tal atitude incitou os demais jogadores, suplentes e dirigentes a invadir o campo e reclamar provocando um tumulto. Foi necessário a intervenção do policiamento para conter a atitude dos invasores", relatou o árbitro.

A comissão de arbitragem da Federação Catarinense está ciente da confusão, mas não vai se posicionar oficialmente sobre a situação até que faça uma reunião com os árbitros do jogo. E isso está marcado para a tarde desta segunda-feira.

A ideia é entender as sinalizações de Bráulio e seus auxiliares e chegar como foi o procedimento que culminou na anulação do gol.

O Barra já se insurgiu contra o caso em nota oficial:

Para a surpresa de todos, o árbitro voltou atrás em sua decisão, anulando o gol com o jogo já encerrado, o que não condiz com as regras do jogo, e desta forma prejudicando o Barra. Este erro compromete o resultado da partida e levanta sérias dúvidas sobre a qualidade da arbitragem no futebol catarinense.

A discussão jurídica

O debate sobre o procedimento do árbitro envolve a Regra 5 do futebol:

Se o árbitro já tiver reiniciado o jogo ou já tiver sinalizado o fim do primeiro ou do segundo tempo (incluindo a prorrogação) e tiver saído do campo ou suspendido

definitivamente o jogo, ele não poderá mudar a decisão de reiniciar o jogo mesmo que perceba que ela era incorreta, ou que receba a indicação de outro membro da equipe de arbitragem a respeito disso. No entanto, se, ao término de um dos tempos de jogo, o árbitro sair do campo para se dirigir à área de revisão do árbitro

(ARA) ou ordenar aos jogadores que retornem ao campo, continuará sendo possível alterar uma decisão relativa a um incidente ocorrido antes do fim desse tempo de jogo.

Há uma ponderação nos bastidores entre os que defendem o lance, apontando que a decisão de anular seria possível, já que ela teria acontecido antes da equipe de arbitragem deixar o campo.

Do lado do Barra, o advogado Michel Assef Filho foi contratado para defesa do clube, e pretende protocolizar o pedido de impugnação de partida junto ao Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina (TJD-SC), alegando descumprimento da regra.