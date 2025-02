Após vitória do São Paulo, Zubeldía fala sobre as críticas que vinha recebendo: "São justas"

Neste domingo, o São Paulo bateu o São Bernardo, por 3 a 1, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista, no Estádio 1º de Maio. Após o apito final, o técnico Luis Zubeldía aproveitou para admitir que as críticas que recebeu nos últimos jogos foram justas.

"Às vezes as críticas não têm fundamento e às vezes têm. Preciso reconhecer que as críticas que recebi são justas, porque a equipe não estava funcionando bem. Nesses cinco jogos que não vencemos, a equipe não estava como deveria. As críticas foram corretas. A responsabilidade é 100% minha", disse Luis Zubeldía em entrevista coletiva.

Antes da vitória deste domingo, o São Paulo vinha de uma sequência de cinco partidas sem vencer, com três empates e duas derrotas no período. Além disso, o resultado diante do São Bernardo garantiu o Tricolor na liderança do grupo C, com 19 pontos, e o mando de campo nas quartas de final.

Para o duelo contra o São Bernardo, o treinador argentino promoveu seis mudanças no time que havia perdido para a Ponte Preta, na última quarta-feira. André Silva foi uma das novidades e começou entre os titulares no lugar de Calleri.

O atacante anotou os dois primeiros gols do São Paulo na partida e se isolou na artilharia da equipe no Paulistão com seis tentos, mesmo sendo titular em apenas quatro partidas.

"Em uma grande equipe, alguns jogadores, com base no desempenho, conquistam o respeito de todos. Calleri ganhou o respeito pelo que apresentou em campo. Acredito que o André Silva recebeu muitas oportunidades e ele sabe que é um jogador importante. Alguns até pediam o Ryan Francisco, mas eu coloquei o André Silva. Os dois estão bem e isso é uma boa notícia para nós", avaliou Zubeldía.

Agora, o São Paulo volta a campo no próximo final de semana, quando recebe o Novorizontino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, no Morumbis. A data e hora do duelo ainda não foram definidas pela Federação Paulista de Futebol.

"O Paulistão é assim. Hoje, contra uma equipe muito dura, não demos uma situação de gol. Temos que jogar bem, não importa se é mata-mata ou fase de grupos. Nós não estávamos indo bem. E agora no mata-mata temos que fazer as coisas bem", concluiu Zubeldía.