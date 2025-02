André Silva fala em novo começo do São Paulo e dá recado: 'Acreditar mais'

Do UOL, em São Paulo (SP)

O centroavante André Silva, autor de dois gols na vitória do São Paulo sobre o São Bernardo, falou que a fase mata-mata do estadual será um novo começo para o Tricolor no ano.

"Quero dedicar esse prêmio aqui para minha família, dedicar também aos meus companheiros, que trabalhamos para caramba para poder vencer hoje, e vencer os jogos que vêm por aí. Sabemos agora a dificuldade que a gente vai enfrentar também, é um novo campeonato, é um novo começo, e acredito que a vitória de hoje veio para a gente acreditar mais na gente, que a gente pode muito mais, ainda mais com essa camisa pesadíssima", disse André Silva, eleito o craque do jogo.

O São Paulo se classificou em primeiro no grupo C e vai ter a vantagem de jogar em casa no duelo das quartas. O adversário será o Novorizontino.

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.

São até 7 jogos ao vivo por rodada, com o melhor time de narradores e comentaristas da TV e do streaming.

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming:

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play

Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.