Alvo de Jean Silva no UFC Seattle, lutador que defendeu Hitler promete "surra" em brasileiro

No último sábado (22), durante o card principal do UFC Seattle, Jean Silva viralizou em dois momentos diferentes: dentro do octógono ao nocautear Melsik Baghdasaryan e também com o microfone em mãos, ao promover um desafio que repercutiu bastante nas redes sociais. Com um alvo previamente definido, 'Lord' citou nominalmente Bryce Mitchell como um possível rival para a próxima rodada. O americano, que recentemente criou uma grande polêmica ao defender a figura de Adolf Hitler, aparentemente aceitou a proposta e ainda prometeu dar uma surra no prospecto brasileiro.

Em janeiro, durante o episódio inaugural do seu podcast 'ArkanSanity Podcast', Mitchell saiu em defesa de Hitler e tentou justificar suas ações contra os judeus no Holocausto. Em meio a falas antissemitas e elogios ao nazista, o lutador americano chegou a classificar o sanguinário ditador como "uma boa pessoa". Como não poderia deixar de ser, as declarações geraram uma onda de ódio ao wrestler, que teve seu posicionamento condenado por Dana White. Após o episódio, Jean Silva passou a mirar Bryce com o intuito de ensinar uma lição ao polêmico lutador.

"Tem um cara que está falando muita besteira. Se o Dana quiser que eu eduque ele, é só colocar o Bryce Mitchell aqui", declarou Lord, ainda no octógono, durante seu discurso após a vitória no UFC Seattle.

"Existe apenas um 'Lord' e não é você, idiota. Você precisa de uma surra ao estilo caipira. É isso que vai te tornar humilde da maneira certa", rebateu Bryce Mitchell em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), através de sua conta no 'X' (antigo Twitter).

Unir o útil ao agradável?

Invicto no UFC agora com quatro vitórias em quatro lutas, Jean foi eleito pela própria empresa um dos 'Estreantes do Ano' em 2024. Com grande expectativa ao redor de seu nome, Lord pode unir o útil ao agradável caso realmente consiga tirar o embate com Mitchell do papel. Afinal de contas, além do apelo que o americano traria para o duelo por conta de seus recentes discursos antissemitas, Bryce atualmente figura na 13ª posição do ranking dos penas. Desta forma, a disputa poderia ser o passo que resta para Silva finalmente passar a figurar no top 15 da divisão até 66 kg do Ultimate.

