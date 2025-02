Palmeiras: Allan não se deslumbra após gol heróico e pede foco nas quartas

Herói da classificação do Palmeiras para o mata-mata do Campeonato Paulista, Allan manteve os pés no chão e quer o time focado na fase final do Estadual. Ele marcou o terceiro na vitória por 3 a 2 sobre o Mirassol, neste domingo (23), já aos 41 minutos do segundo tempo.

É uma sensação muito gratificante, por todo o trabalho que a gente faz na semana, tanto eu quanto todos os atletas. Agradecer ao Abel pela oportunidade. Somente agradecer pela noite de hoje. Allan, meia do Palmeiras

A gente vem trabalhando bastante, a gente sabe o que tem que ser feito. Hoje é comemorar, mas a partir de amanhã já é foco nas fases finais do Paulista.

O Palmeiras enfrentará o São Bernardo, fora de casa, pelas quartas de final do Paulistão. O confronto — definido em jogo único — acontece no próximo fim de semana, em data e horário ainda a serem confirmados pela Federação.

O Alviverde terminou a primeira fase na segunda colocação do Grupo D, com 23 pontos. O São Bernardo liderou com a mesma pontuação, mas com uma vitória a mais.

O time paulista ainda contou com um tropeço da Ponte Preta, que perdeu para o Red Bull Bragantino. Apenas um empate ou derrota da equipe de Campinas permitiria uma classificação do Palmeiras — que precisava obrigatoriamente de um triunfo para seguir na luta pelo tetracampeonato.

