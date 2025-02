Zeca comenta post do Mirassol após a demissão de Barroca: 'vai com Deus'

O anúncio da demissão de Eduardo Barroca do cargo do Mirassol, na sexta-feira (21), gerou polêmica nas redes sociais, por conta da reação inesperada de um atleta do elenco do Leão.

O que aconteceu

No post em que anunciava a demissão de Barroca, um dos comentários foi o do lateral Zeca, que escreveu a frase: "Obrigado. Vai com Deus, tchau". Minutos depois, o comentário foi apagado ou ocultado da publicação;

O lateral-esquerdo só atuou em 4 jogos sob o comando de Barroca, sendo apenas duas como titular. Ele perdeu espaço após a chegada do veterano Reinaldo;

Nos últimos três jogos, Zeca não foi sido relacionado pelo treinador para as partidas do clube, mesmo sem ter lesões ou problemas físicos detectados;Zeca foi peça chave no acesso do Mirassol à Série A do Campeonato Brasileiro de 2025, atuando em 23 jogos da campanha onde o Leão foi o vice-campeão brasileiro da Série B;Sob o comando de Barroca, o Mirassol se classificou para as quartas de final do Paulistão, onde enfrentará o Corinthians, após chegar a 2ª posição do Grupo A, com 16 pontos; Porém, o Leão vive uma crise, e não vence há 5 jogos, o que derrubou o treinador;