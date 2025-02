Veja os números de Micael, novo zagueiro do Palmeiras, com a camisa de seu ex-clube

Neste sábado, o Palmeiras anunciou a contratação de Micael. O zagueiro, que estava no Houston Dynamo, dos Estados Unidos, assinou vínculo com o Verdão até o fim de 2029. Confira os números do jogador de 24 anos em sua passagem pelo clube norte-americano.

De acordo com o Sofascore, em três temporadas, Micael disputou 80 partidas, das quais atuou como titular em 74 e marcou três gols. No período, o zagueiro registrou 88% de acerto nos passes, 60% de eficiência em duelos aéreos e 626 ações defensivas, número que equivale a uma média de 7,8 por jogo.

Também segundo à plataforma de estatísticas, o atleta acumulou impressionantes 358 cortes, 115 desarmes, 94 interceptações e 85 faltas cometidas no recorte. Apesar dos bons números, Micael ainda não entrou em campo na atual temporada.

O defensor passou pelas categorias de base da Inter de Limeira e do Atlético-MG. Ele, entretanto, fez sua estreia no futebol profissional com a camisa do Independente de Limeira. Foram, ao todo, 14 partidas disputadas pelo time do interior paulista.

Micael realizou apenas dois jogos como atleta profissional do Galo. Ele, então, foi emprestado ao Houston Dynamo, onde ganhou sequência e foi adquirido por R$ 2,6 milhões.

O Alviverde ainda tem outros alvos no mercado da bola. O clube procura um camisa 9 e mira Vitor Roque, que pertence ao Barcelona e está emprestado ao Real Betis, da Espanha.

Além de Micael, a equipe, até o momento, trouxe quatro reforços para esta temporada: o zagueiro Bruno Fuchs, o volante Emiliano Martínez e os atacantes Facundo Torres e Paulinho. O último, entretanto, está lesionado e ainda não fez sua estreia. Ele deve ficar à disposição de Abel Ferreira somente a partir de abril.