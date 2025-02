Vasco x Botafogo: veja informações e prováveis escalações do clássico pelo Carioca

Um clássico que é um confronto direto por uma vaga nas semifinais do Campeonato Carioca. Esta é a história do duelo entre Vasco e Botafogo, que se enfrentam neste domingo, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), pela última rodada da Taça Guanabara.

Um deles ou até mesmo os dois podem ficar de fora da fase decisiva do Estadual deste ano, tendo que disputar a Taça Rio, prêmio de consolação disputado entre o quinto e o oitavo colocados.

Onde assistir: O clássico entre Vasco e Botafogo terá transmissão de Band (TV aberta), Premiere (Pay-per-view), Canal GOAT (YouTube) e VascoTV (Youtube).

7 TIMES PRA 2?? VAGAS! ? Amanhã começa a última e decisiva rodada do #MaisCharmoso! ?? Mengão e Voltaço já tão dentro! E agora, quem fica com as duas últimas vagas? ?#CariocaSuperbet25 pic.twitter.com/N0RfS8RadL ? Cariocão (@Cariocao) February 21, 2025

Vindo de uma derrota de 2 a 0 para o Flamengo, o Vasco soma 14 pontos. Empatado em saldo de gols e pontos com o Fluminense, o Cruzmaltino tem que ganhar o jogo por uma diferença de gols superior a um eventual triunfo do Tricolor em jogo disputado com o Bangu, no mesmo horário. Um triunfo simples serve aos vascaínos se o Madureira, que soma 15 pontos, tropeçar, também no mesmo horário, contra o Nova Iguaçu.

O Botafogo, que perdeu no meio de semana para o Racing por 2 a 0 na Argentina, pelo duelo de ida da final da Recopa Sul-Americana, tem tarefa mais complicada. Com 13 pontos, precisa vencer e torcer por um tropeço do Fluminense ou uma derrota do Madureira.

Fábio Carille, técnico do Vasco, entende que sua equipe deve se concentrar em ganhar o jogo.

"Nós precisamos fazer a nossa parte e ganhar o jogo. Saldo de gols é importante, mas a prioridade é vencer", disse o treinador.

Já pelo lado do Botafogo, o técnico Cláudio Caçapa quer a evolução do seu time.

"Temos que voltar a jogar aquilo que podemos entregar o mais rapidamente possível, pois logicamente também queremos agilizar o processo", disse ele.

Para este duelo o Botafogo não terá o zagueiro Alexander Barboza e o lateral-esquerdo Alex Telles, que cumprem suspensão imposta pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJD-RJ) pelo tumulto na derrota de 1 a 0 para o Flamengo. Assim, Jair deve estrear na zaga e Cuiabano jogará na lateral.

No Vasco, Fábio Carille aposta no mistério. Sem jogadores suspensos, deve manter a base do clássico com o Flamengo.

FICHA TÉCNICA



VASCO X BOTAFOGO

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 23 de fevereiro de 2024 (Domingo)



Horário: 18h30(de Brasília)



Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)



Assistentes: Thiago Corrêa Farinha (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho



VAR: Grazianni Maciel Rocha

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Lukas Zuccarello e Pablo Vegetti



Técnico: Fábio Carille

BOTAFOGO: Jhon, Mateo Ponte, Jair, Serafim e Cuiabano; Gregore, Allan e Jefferson Savarino ; Rafael Lobato, Rwan Cruz e Matheus Martins



Técnico: Cláudio Caçapa