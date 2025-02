Três fatores que derrubaram a bilheteria do São Paulo pela metade em 2025

A renda média do São Paulo com bilheteria em 2025 caiu pela metade em relação à primeira fase do Paulista de 2024. Três são os fatores principais que levaram à queda.

O que aconteceu

O Tricolor teve uma renda bruta média de R$ 1.241.181,00 na primeira fase do Paulistão deste ano. Em 2024, a média foi de R$ 2.529.812,00, enquanto em 2023 o clube teve R$ 1.628.670,00 de média.

Os ingressos se mantiveram no mesmo valor de 2024, sendo R$ 25 o mais barato (meia do setor popular). O programa de sócio-torcedor teve um aumento de cerca de 10% na mensalidade.

1. Jogos em Brasília

O São Paulo precisou mandar dois jogos em Brasília por causa do show da cantora Shakira no Morumbis. As partidas contra Inter de Limeira e Velo Clube foram fracasso de público e renda. O Mané Garrincha registrou 10.060 pessoas contra a Inter e 9.803 contra o Velo.

No total, o Tricolor arrecadou R$ 1.237.168,00 com as duas rendas brutas somadas. Enquanto isso, o show de Shakira rendeu R$ 3 milhões.

Ainda que somado o valor arrecadado com o show de Shakira, a renda média subiria para R$ 1.741.181,00, superando 2023, mas ainda bastante abaixo dos R$ 2,5 milhões de 2024.

2. Somente um clássico como mandante

Ao contrário dos últimos dois anos, o São Paulo só foi mandante em um dos três clássicos do Paulistão: contra o Corinthians. O time visitou o Santos na Vila e o Palmeiras no Allianz Parque.

O público do Majestoso foi o único 'digno' das médias dos últimos anos: 54.855 pessoas e uma renda bruta de R$ 3.332.358,00. Com exceção do jogo contra o Corinthians, o maior público do ano foi na estreia no Morumbis na temporada: 28.360 contra o Guarani.

3. Calendário ruim com jogos em dias de semana

O São Paulo teve apenas um jogo como mandante em final de semana, justamente o clássico contra o Corinthians. As demais partidas foram todas em dias de semana, entre segunda, quarta e quinta.

O cenário é bem diferente do que ocorreu nos últimos dois anos, quando o time teve quatro partidas como mandante em finais de semana e somente duas em dias de semana. Internamente, o São Paulo não se incomodou com a Federação Paulista, pois entende que o calendário do ano está complicado devido à pausa para o Super Mundial de Clubes.

Em 2023, os jogos em dias úteis tiveram 16 mil e 31 mil pessoas presentes, enquanto as demais partidas ficaram acima de 42 mil. Em 2024, foram 36 mil e 45 mil, sendo que o público maior se deu em um clássico contra o Santos.