Transmissão ao vivo de Las Palmas x Barcelona em La Liga: onde assistir

Las Palmas e Barcelona duelam hoje (22), às 17h (de Brasília), no Estádio Gran Canaria, em Las Palmas, pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Barcelona contou com um tropeço do Real Madrid e voltou à liderança da competição na rodada anterior. O Barça tem 51 pontos, a mesma pontuação do maior rival, mas lidera pelos critérios de desempate.

A equipe de Raphinha venceu as últimas quatro partidas em La Liga. Na rodada anterior, a equipe contou com um gol de Lewandowski para vencer o Rayo Vallecano por 1 a 0.

Do outro lado, o Las Palmas luta para se afastar da zona do rebaixamento. A equipe das Ilhas Canárias tem 23 pontos, a mesma pontuação do Valencia.

Las Palmas x Barcelona -- Campeonato Espanhol