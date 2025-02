Torcida do Santos esgota ingressos para duelo com a Inter de Limeira fora de casa

Os ingressos para o setor visitante da partida entre Inter de Limeira e Santos estão esgotados. O duelo acontece neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Major José Levy Sobrinho, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista.

Os bilhetes custavam R$ 150,00 a inteira (R$ 75,00 a meia) e estavam sendo vendidos pela internet. Os outros três setores do estádio seguem com entradas disponíveis.

Muitos santistas querem ver Neymar de perto. O meia-atacante retornou ao Santos no final de janeiro e jogará pela primeira vez em Limeira. Até o momento, ele soma cinco partidas com a camisa alvinegra, além de um gol e uma assistência.

O Peixe está na liderança do Grupo B do Estadual, com 15 pontos, um a mais que o Red Bull Bragantino, que está em segundo. Guarani e Portuguesa, ambos com 12, completam a chave.

Desta forma, o Alvinegro Praiano precisa de apenas um empate para se garantir nas quartas de final. Em caso de derrota em Limeira, o time terá que torcer por um tropeço de Bragantino ou Guarani. A Lusa já não alcança mais a equipe do litoral por conta do número de vitórias.

Do outro lado, a Inter de Limeira tenta escapar do rebaixamento. O clube está na lanterna do Grupo A e da classificação geral, com apenas sete pontos.