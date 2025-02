Atlético-MG vence Tombense com sobras e decide Mineiro contra o América

O Atlético-MG venceu o Tombense por 2 a 0 neste sábado (22) e aumentou ainda mais o agregado do embate da semifinal do Campeonato Mineiro, para avançar às finais com sobras.

Os gols do jogo foram marcados por Rony e Roger Carvalho (gol contra). Com o resultado, o Galo avançou para a decisão da competição, após um 2 a 0 anotado no primeiro duelo.

A final será disputada contra o América-MG, com as datas da decisão previstas para 8 e 15 de março. O Coelho bateu o Cruzeiro também neste sábado por 4 a 2 nas penalidades, após 2 a 2 no agregado.

Como foi o jogo

Apenas o Galo conseguiu impor seu jogo na primeira etapa. O Tombense tentou desenvolver sua troca de passes durante os 45 minutos iniciais, mas o Atlético foi mais eficiente e conquistou o único gol do jogo no primeiro tempo. A superioridade do elenco comandado por Cuca, além da qualidade individual de seus atletas, complicou o confronto para os donos da casa.

Atlético é superior também no segundo tempo, Hulk saiu com dores e Everson pegou pênalti. Em segunda etapa agitada, o Galo novamente foi melhor que o Tombense e ainda ampliou o placar sobre o rival na semifinal. O goleiro do elenco visitante defendeu penalidade que diminuiria a vantagem no agregado. Já o camisa 7 saiu de campo no início da segunda metade, substituído por Alisson, visivelmente sentindo dores.

Gols e destaques

Rony abriu o placar! Com passe espetacular de Cuello, o camisa 33 ficou sozinho e teve calma para finalizar, tirar do goleiro e anotar o primeiro tento do confronto, aos 18 minutos da primeira etapa.

Scarpa desviou gol de Hulk e árbitro anulou o tento. O camisa 7 do Galo chutou forte de fora da área, mas a bola bateu no camisa 10 e entrou nas redes do Tombense. Após revisão do VAR, o juiz anulou o gol por impedimento.

Alisson perdeu gol incrível. Scarpa chutou de longe e o goleiro do Tombense não conseguiu agarrar. Na sobra, o atacante tentou encobrir Matheus, que fez ótima defesa.

Roger Carvalho anotou contra! Após cruzamento, o zagueiro acabou anotando contra o próprio gol em tentativa de bloquear mais um possível tento de Rony, ampliando o placar do Atlético, aos 8 minutos da segunda etapa.

Matheus evitou gol de Scarpa. O camisa 10 do Galo cobrou bela falta, mas o goleiro, bem posicionado, espalmou a cobrança.

Everson defendeu penalidade! Junior Alonso cometeu pênalti em Anderson Ligeiro, anotado em campo pelo árbitro. Ligeiro bateu, mas o paredão do Galo não deixou o atacante do Tombense converter.

Ficha técnica

Tombense 0 x 2 Atlético-MG

Competição: Jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro

Local: Arena do Jacaré - Sete Lagoas

Data e hora: 22 de fevereiro de 2025, às 19h

Árbitro: Murilo Fernandes Misson Júnior

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva

VAR: Michel Patrick Costa Guimarães

Gols: Rony, aos 18'/1ºT, Roger Carvalho (contra), aos 8'/2ºT

Amarelos: Júlio Henrique, Mila, Junior Alonso, Alisson, Deyverson, Roger Carvalho

Tombense: Matheus; Júlio Henrique (Dorival), Mandovani, Roger Carvalho e Dudu Mandai; João Vitor (Tarcísio), Pedro Oliveira e Fabrício Dias; Jefferson Renan (Mila), João Pedro e Anderson Ligeiro (Cleiton). Técnico: Raul Cabral

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Rubens) e Gustavo Scarpa (Igor Gomes); Cuello (Deyverson), Rony (Bernard) e Hulk (Alisson). Técnico: Cuca