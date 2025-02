Tiquinho pede concentração ao Santos para garantir classificação às quartas do Paulista

O Santos encara a Inter de Limeira, neste domingo, às 18h30 (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. O atacante Tiquinho Soares pediu concentração ao elenco alvinegro no Estádio Major José Levy Sobrinho.

"O grupo está focado, sabemos da responsabilidade do jogo de amanhã. Esperamos estar em um nível alto de concentração para fazer um bom jogo e sair com a classificação, que é o que queremos", comentou.

Contratado nesta temporada, Tiquinho vem de uma boa exibição na vitória de 3 a 0 sobre o Noroeste. Na Vila Belmiro, o centroavante marcou um gol e deu uma assistência.

No momento, o Santos está na liderança do Grupo B, com 15 pontos, um a mais que o Red Bull Bragantino, que está em segundo. Guarani e Portuguesa, ambos com 12, completam a chave.

Desta forma, o Alvinegro Praiano precisa de apenas um empate para se garantir nas quartas de final. Em caso de derrota em Limeira, o time terá que torcer por um tropeço de Bragantino ou Guarani. A Lusa já não alcança mais a equipe do litoral por conta do número de vitórias.