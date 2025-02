Sintético ou natural? Filipe Luís apoia discurso de Abel em polêmica

Do UOL, no Rio de Janeiro

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, ganhou um apoio de peso em relação ao seu posicionamento sobre a polêmica entre gramado sintético ou natural no futebol brasileiro. Após golear o Maricá por 5 a 0 e sagrar-se campeão da Taça Guanabara, Filipe Luís, do Flamengo, afirmou que concorda com toda a opinião do colega de profissão.

Assim como Ferreira, o treinador rubro-negro também acredita que o principal é que a qualidade do campo seja regulamentada no Brasil. E quem não estiver dentro das diretrizes, precisa ser multado.

O que ele falou?

União dos jogadores: "Primeiro eu queria começar falando que é muito importante que os jogadores se unam, é muito importante que eles não tenham noção do poder, a gente, eu que estive ali, não temos a noção real do poder que os jogadores têm, porque o futebol é dos jogadores".

Abel Ferreira: "E somando isso, vi a entrevista do treinador do Palmeiras essa semana, o Abel, e eu concordo em tudo o que ele falou. Em tudo! Foi a primeira pessoa, talvez, que não botou política no meio. Foi super sincero. Porque realmente, se eu jogo no Botafogo, eu tenho que defender o sintético, e se eu jogo no São Paulo,tenho que criticar o sintético. Não! Cada um tem a sua opinião, e ele foi verdadeiro com o que ele pensa. Eu penso da mesma forma que ele falou: a Série A tem que ser regulamentada. Tem que ter exigência para ter gramados naturais e bons, mas tem que ter multa se não tiver gramado bom. Tem que ser uma exigência isso".

Muitas desculpas: "O que eu mais vejo aqui no Brasil são desculpas. Ah, é o clima. Ah, é não sei o quê... Na Arábia e no Qatar são 50 graus e tem gramado um tapete. O Brasil cresce a passos lentos porque falta gente que tome essas decisões, que sejam mais agressivos com essas decisões e sejam mais certeiros com esse assunto do gramado".

Se for para ser ruim, melhor o sintético: "Vou dar a minha opinião: o Abel não passou por muita coisa que eu passei, que foi no sub-17 do Flamengo ou no Sub-20. Até no Campeonato Brasileiro. O que adianta preparar um plano de jogo, preparar uma semana de saída de bola com goleiro, com volantes dentro da área, para chegar num gramado onde a bola não anda? Onde os jogadores não conseguem correr? Não é humano. Se for para isso, melhor botar sintético. Agora, clubes com condições para ter um campeonato mais equilibrado, para vender nosso produto para fora do país, sim, grama natural, todo mundo prefere. Não tenho dúvida. Os jogadores do Palmeiras preferem, os jogadores do Botafogo preferem..."

Quais são os melhores gramados do Brasil?: "Tem o do Inter (Beira-Rio), que é top. E não tenho problema em falar, o melhor gramado é o do Corinthians, é o melhor gramado do Brasil. Corinthians, Inter... São Paulo (Morumbi) sempre é muito bom, Juventude é muito bom, Coritiba é muito bom e... Estou esquecendo de algum por aí, mas com certeza já peguei a Vila Belmiro muito boa, já peguei ruim também. Então, o que a gente precisa é regulamentar, obrigar a botar um gramado, mas botar um gramado em condições, investimento, altíssimo investimento no gramado, que aí, sim, vai ficar bom para todo mundo, porque na Espanha eu também peguei muitos gramados ruins até chegar o presidente da Liga e obrigar a colocar todo mundo gramado bom".

"Ainda estamos atrás": "O que eu sinto um pouco do Brasil é isso. Nós vamos vendo o que os outros países vão fazendo e, a passos lentos, vamos tomando decisões e mudando. Já mudou muita coisa desde que eu cheguei aqui, em 2019. Melhoraram muitas coisas no Campeonato Brasileiro, muitas. Tanto taticamente, como de estrutura, infraestrutura. Melhoraram muitas coisas. Mas ainda estamos atrás. É evidente que nós estamos atrás. E somente pessoas com coragem para tomar decisões importantes e agressivas podem mudar e melhorar o nosso campeonato".

*Matéria em atualização